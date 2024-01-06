Зоозащитники из Котово сообщили об убийстве бездомных собак

06 января 2024, 06:47

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В Котово догхантеры убили двух собак и покалечили третью, сообщили местные зоозащитники, которые призвали найти и наказать виновных. Волонтеры отметили, что в последнее время в городе появилось много бездомных собак, а власти почти ничего не делают для сокращения их численности.

Волгоградские зоозащитники сообщили 5 января об убийстве бездомных собак в Котово. По их словам, догхантеры застрелили собаку и щенка, еще одному щенку сломали челюсть, пишет 5 января "Высота 102".

При этом издание ссылается на публикацию в паблике "Подслушано Котово" в соцсети "ВКонтакте", где опубликованы фотографии погибших животных. Многие комментаторы призвали найти тех, кто убил собак, другие отметили, что проблема с бездомными собаками в городе не решается, собираясь в стаи, они угрожают людям. "У нас маленький город и не так уж и много бездомных собак, не нужно к ним придираться и они не тронут вас и ваших детишек", - считает Наталья Матросова. "Ну-ну, надежды юношей питают", - парирует Наталья Скачкова.

Впрочем, большинство комментаторов сошлись во мнении, что проблему безнадзорных собак нужно решать, размещая их в приютах.

Ранее зоозащитники предупреждали, что в районе дач НГДУ в Котово появилась стая собак, которую подкармливают местные бабушки. Местные жители обратились к властям по поводу их стерилизации, им было обещано сделать это в феврале. Но пока решался вопрос, собак убили, информирует v1.ru.

Волонтеры отметили, что в последнее время в Котово стало много бездомных собак, а власти не принимают почти никаких мер для их отлова.

Ранее "Кавказский узел"писал, что в конце декабря 2023 года в Среднеахтубинском районе стая бродячих собак напала на ребенка, его родители пожаловались на равнодушие чиновников к проблеме с бездомными животными, после чего следователи завели уголовное дело. Проблема с бродячими собаками остается в регионе острой из-за упущений в законодательстве и отсутствия приютов, заявили жители Волгоградской области, комментируя инцидент в соцсети.

2 мая жители Волгограда записали коллективное видеообращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором выступили против поправок в законодательство, которые разрешат убивать бездомных собак. Комментаторы в YouTube поддержали волгоградцев.

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