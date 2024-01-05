Ограничения введены на трассе в Геленджике после схода оползня

05 января 2024, 07:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На участке федеральной трассы в Геленджике введено реверсивное движение после того, как оползень повредил проезжую часть.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года режим ЧС был введен в Туапсе из-за схода оползня. В опасной зоне оказались 15 домовладений, где проживает около 70 человек.

На участке автодороги М-4 «Дон» у Михайловского перевала в Геленджике "в результате переувлажнения почвы" сошел оползень, повредив проезжую часть, сообщила 4 января в своем телеграм-канале Госавтоинспекция Кубани.

"Принимаются меры по ограждению места обрушения проезжей части и установки временных дорожных знаков", - говорится в публикации.

Позднее в тот же день ведомство сообщило, что на этом участке введено реверсивное движение. "Существует риск еще более значительного повреждения проезжей части. Представители владельца автомобильной дороги просят водителей большегрузных транспортных средств искать пути объезда", - отмечается в публикации.

По состоянию на 07.30 мск, под этими публикациями не размещено ни одного комментария.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Геленджике умеренный дождь при температуре воздуха +11 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 6 января ожидается также умеренный дождь, температура воздуха повысится до +12 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.