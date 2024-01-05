Украинский суд вынес приговор двум росгвардейцам из Дагестана

05 января 2024, 02:55

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Два бойца Росгвардии из Дагестана признаны украинским судом виновными в пытках мирных жителей в Запорожье и заочно приговорены к 12 годам лишения свободы.

Приговор, вынесенный Заводским районным судом Запорожья двум уроженцам Дагестана 2 января, был опубликован 3 января Единым госреестром судебных решений Украины и переведен "Кавказским узлом".

Один из осужденных - уроженец дагестанского селения Ботаюрт, второй родился в селении Мамедкала. Оба ранее не были судимы и служили в подразделении Махачкалинского ОМОН, подчиненного управлению Росгвардии по Дагестану, следует из текста решения на сайте реестра.

Дело дагестанских росгвардейцев, обвиненных в нарушении законов и обычаев войны по предварительной договоренности (часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 438 УК Украины) рассматривалось заочно (in absentia), в заседаниях участвовали пятеро потерпевших, указано в документе.

Как установил суд, бойцы дагестанского ОМОНа в конце февраля 2022 года взяли под контроль город Васильевка в Запорожской области. Во второй половине марта, не позднее 20 числа, обвиняемые, в нарушение установленных международными конвенциями норм гуманитарного права, разработали план розыска и задержания в Васильевском районе Запорожской области патриотически настроенных жителей, которые могли активно выражать свою проукраинскую позицию.

Днем 26 марта 2022 года один из обвиняемых по приказу второго похитил старосту села Верхняя Криница из его дома, применив к нему насилие и угрожая убийством. Похищенного отвезли в Васильевку и до 31 марта удерживали в административном здании, подвергая физическому и психологическому насилию. Согласно тексту приговора, старосту села пытали током, загоняли ему под ногти острые металлические предметы и причиняли химические ожоги едкими веществами: таким образом его пытались принудить к сотрудничеству с российскими военными и выдать им информацию о проукраински настроенных односельчанах.

В тот же день, 26 марта, из своих домов были похищены еще три жителя Верхней Криницы, которых также привезли в Васильевку, где избивали и пытали током, угрожая им убийством близких родственников. Двоих из этих людей незаконно удерживали до 29 марта, третьего - до 4 апреля. Пятый потерпевший гражданин Украины был задержан дагестанскими росгвардейцами 2 апреля на блокпосту возле автовокзала в Васильевке, когда ехал из города Токмак в Запорожье. Его также незаконно удерживали до 4 апреля, подвергая психологическому насилию и угрозам. Во всех случаях от потерпевших требовали информацию о патриотично настроенных земляках.

Обоих обвиняемых суд приговорил к 12 годам лишения свободы - максимальному сроку, предусмотренному статьей УК Украины о нарушении законов и обычаев войны. Срок отбытия наказания для них будет исчисляться с момента фактического задержания, отмечено в документе.

В тексте приговора, опубликованном Едином госреестре судебных решений Украины, скрыты имена всех участников процесса, в том числе обвиняемых, однако их имена известны журналистам. Осужденные сотрудники махачкалинского подразделения ОМОН - Азамат Хасбулатов и Саид Гусейнов, утверждает в публикации от 4 января издание "Кавказ.Реалии"*.

Комментариями осужденных и их адвокатов относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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