Чиновник из Пятигорска отправлен под суд в связи с делом Травнева

03 января 2024, 02:23

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Уголовное дело бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства Пятигорска, обвиняемый в пособничестве незаконным действиям мэра города Льва Травнева, передано в суд.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года кассационный суд отказался ужесточить приговор бывшему главе Пятигорска Льву Травневу, арестованному весной 2020 года. В отношении чиновника было возбуждено четыре уголовных дела о превышении полномочий. В ноябре 2021 года суд признал его виновным в трех эпизодах превышения должностных полномочий, приговорив к трем годам колонии и штрафу за экологический ущерб.

Генпрокуратура утвердило обвинительное заключение по делу о пособничестве в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 и часть 5 статьи 33 УК России) в отношении жителя Ставрополья, который в 2013 году был чиновником администрации города Пятигорска.

Согласно версии следствия, он содействовал противоправным действиям главы города, обвиняемый готовил и согласовывал заведомо незаконные постановления, дав разрешение на строительство автосалона и магазина в зоне особо охраняемых территорий города-курорта, говорится в публикации на сайте краевой прокуратуры.

В официальном пресс-релизе ведомства не названо имя обвиняемого. Управление архитектуры и градостроительства Пятигорска в 2013 году возглавлял Евгений Пантелеев, отмечает 2 января издание “Блокнот-Ставрополь”.

Дело рассмотрит Пятигорский городской суд Ставропольского края. Часть 2 статьи о превышении должностных полномочий предусматривает до семи лет лишения свободы, однако подчиненному Травнева вменяется только роль пособника, что предполагает более мягкое наказание.

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