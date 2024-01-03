03 января 2024, 00:25

Судья Мартынова вышла на свободу вскоре после десятилетнего приговора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, которой суд в августе назначил десять лет заключения по обвинению в мошенничестве с деньгами Надежды Цапок, в канун Нового года оказалась на свободе. 

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2018 года суд признал бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову виновной в мошенничестве и назначил ей семь лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. Добиться отмены или смягчения приговора защите не удалось. Второе уголовное дело Мартыновой, также по статье о мошенничестве, рассматривалось в 2023 году в Волгограде. С учетом прежнего приговора Мартыновой назначили десять лет колонии общего режима. 

Об освобождении Светланы Мартыновой журналисты узнали из публикации ее дочери в социальной сети “ВКонтакте”. 

Надежда Мартынова опубликовала совместное фото с матерью. Из подписи следует, что дочь “верила” в освобождение Мартыновой до конца года, обратило внимание издание “Кавказ.Реалии”*. 

Достоверной информации о том, на каких основаниях Мартынову могли освободить из-под стражи, пока нет, официально власти дело не комментировали. Не исключено, что она могла добиться освобождения в связи с онкологическим заболеванием: Мартынова, еще находясь в заключении обращалась в ЕСПЧ с жалобой на отсутствие лечения и добилась компенсации в 15 тысяч евро, отмечает издание 2 января.

Кроме того, десятилетний срок отбытия наказания Мартыновой был пересчитан и сокращен с учетом ее длительного пребывания в СИЗО. Согласно статье 72 УК России, день, проведенный в СИЗО, засчитывается за полтора дня, проведенных в колонии общего режима. Светлана Мартынова находилась в СИЗО с лета 2017 года и на момент второго приговора провела под стражей более шести лет. 

На "Кавказском узле" опубликована справка о расследовании массового убийства в Кущевской. Новости о расследовании убийства, процессе по делу группировки Цапка и скандалах, сопровождающих изъятие у них земель, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кущёвская резня".

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Примечание:

"Судья Мартынова пожаловалась на отказы в медпомощи в волгоградском изоляторе", "Дело о мошенничестве с "наследством Цапков" передано в Волгоград", "Атмосфера страха сохранилась в Кущевской спустя годы после суда над бандой Цапков". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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