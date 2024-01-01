Министр образования Северной Осетии исключила возможность нападения на школу

01 января 2024, 23:34

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Сообщения из соцсетей о возможности нападения на одну из школ в Северной Осетии фейковые и преследуют цель посеять панику, заявила министр образования и науки республики.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Информация о возможности нападения на одну из школ Северной Осетии, которая распространяется в соцсетях, ложная, заявила министр образования и науки республики Элла Алибекова. "Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле. По данным органов безопасности, канал может быть создан одним из украинских ЦИПсО – центром информационно-психологических операций", - написала сегодня министр в своем Telegram-канале.

По ее словам, распространение такой информации имеет задачу посеять панику. "Подобные посты считаю настоящим преступлением. Особенно чудовищно то, что эти нелюди – авторы фейков – упоминают школу в Беслане", - отметила министр, призвав жителей республики не поддаваться на провокации.

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