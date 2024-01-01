Мэрия Тбилиси ограничила движение габаритного транспорта

01 января 2024, 20:42

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В ряде районов Тбилиси введено ограничение на движение транспорта с большими габаритами, оно будет действовать в будни, сообщил мэр города.

С сегодняшнего дня, 1 января, в отдельных районах столицы будет ограничено движение транспортных средств с большими габаритами. Ограничение для транспортных средств категорий M3, N2 и N3 будет действовать с 08.00 до 11.00 (с 7.00 до 10.00 мск) и с 17.00 до 20.00 (с 16.00 до 19.00 мск).

По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, ограничение не коснется выходных, праздничных дней и августа. Однако, по словам мэра, движение будет запрещено только в определенном районах города, на участках, где в часы пик большие потоки высоки и движение связано с определенными трудностями.

Постановление не будет распространяться на общественный транспорт, скорую помощь, пожарные машины, автобусы для перевозки школьников, студентов и туристов., транспорт, необходимый для реализации муниципальных или государственных инфраструктурных проектов, а также машины, необходимые для оперативно розыскных-мероприятий, строительства и перевозки нефтепродуктов.

Ранее блогер Гия Джахая сказал "Кавказскому узлу", что в 2020 году инициативы Кахи Каладзе привели к затруднению движения. "Каладзе создал транспортный коллапс, когда втрое сократил пропускную способность проспекта Чавчавадзе. Если раньше в обе стороны вели три полосы, то после реконструкции, проведенной весной 2020 года, автомобилисты получили только одну полосу. По левой полосе навстречу движению пустили автобусы, а правая сторона превращена в велосипедную дорожку. Учитывая, что это одна из самых загруженных улиц в Тбилиси, в центре города постоянно теперь создаются пробки. То же самое проведено в западной окраине города – в районе Глдани, где из трехполосной улицы Хизанишвили для частного транспорта доступна лишь одна полоса", – сказал Джахая корреспонденту "Кавказского узла".

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