На Кубани создана новая особо охраняемая природная территория Тешебс

31 декабря 2023, 23:51

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В Краснодарском крае создали особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения прибрежного природного комплекса Тешебс.

Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Природный комплекс «Тешебс» находится на территории Геленджика. Площадь комплекса составляет более 426 га. ООПТ создана для сохранения прибрежных природных комплексов, которые имеют высокую природоохранную ценность и уникальные природные участки и объекты, говорится в релизе, опубликованном 28 декабря на сайте регионального минприроды.

«В границах созданной особо охраняемой природной территории присутствует геолого-геоморфологический объект, представляющий собой особую научную и эстетическую ценность,- участок берегового уступа (клифа) Черного моря» ,- отметили в минприроды Кубани.

Кроме того, в лесистых горах у берега моря в «Тешебсе» обитают краснокнижные животные и находятся редкие растения, отмечает ведомство.

Тешебс - село в Краснодарском крае. Входит в состав Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик. Название села происходит от реки Тешебс, в долине которого он и расположен.

Топоним Тешебс (адыг. Дышъэпс) переводится с адыгейского как золотая или золотистая речка, где дышъэ — «золотой» и псы — «вода», говорится в издании "Топонимический словарь Кавказа".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что заместитель генерального прокурора России подал иск к 45 арендаторам и собственникам земельных участков в селе Шепси. В иске говорится, что земли относятся к особо охраняемым природным территориями и ими распоряжаются не по назначению. Жители Шепси, столкнувшиеся с риском выселения, возмущены требованием властей, так как приобретали участки по закону.

30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела было арестовано более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они.

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