Полицейский из Чечни ранен в Новосибирске после скандала в ночном клубе

31 декабря 2023, 21:47

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В результате инцидента у ночного клуба Alpen Grotte в Новосибирске полицейский из Чечни госпитализирован с огнестрельным ранением.

По данным источников, 32-летний лейтенант полиции из Чечни был в Новосибирске на отдыхе.

Он был в развлекательном заведении и пил алкоголь. Выходя из клуба, лейтенант стал придираться к двум посетителям. Ему показалось, что они ответили ему слишком грубо. Драка завязалась уже на улице. За происходящим наблюдала девушка, но не вмешивалась в скандал, сообщил телеграм-канал Сапа.

На видео, опубликованном каналом, видно, как правоохранитель инициировал драку с двумя мужчинами, но получил отпор. Он не успокоился, попытавшись вновь напасть на них. Один из мужчин, уже садясь в машину, дважды выстрелил в нападавшего.

По данным канала, офицер после выпитого алкоголя не заметил ранения и отправился спать в номер гостиницы. Уже оттуда его госпитализировали на скорой в горбольницу.

"У пострадавшего слепое огнестрельное ранение в правом боку. Он почти ничего не помнит о произошедшем. Пояснил, что находится в отпуске и ездил в барнаульскую академию по учебным вопросам, потом решил провести время в Новосибирске. Он также утверждает, что после драки у клуба у него пропали банковские карты, мобильный телефон, наличные деньги и удостоверение сотрудника МВД. По факту случившегося проводится проверка", - приводит сегодня издание Infopro54 слова источника в правоохранительных органах региона.

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