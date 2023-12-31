Прекращено дело об избиении подростка-инвалида в Ростове-на-Дону

31 декабря 2023, 14:44

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Уголовное дело об избиении подростка-инвалида в торговом центре в Ростове-на-Дону прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня Следком сообщил о передаче в суд дела 44-летнего мужчины, обвиняемого в избиении 14-летнего подростка-инвалида. Дело расследовалось по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Мужчина полностью признал вину, заявили следователи. Первоначально подозреваемых было двое, но следователи "всё повесили на одного, потому что не смогли собрать доказательную базу по второму нападавшему", предположила мать избитого подростка.

2 апреля, по словам матери подростка, двое мужчин немотивированно избили ее сына-инвалида в торговом центре в Ростове-на-Дону. Сотрудники охраны вызвали Росгвардию, и силовики задержали обоих нападавших. Дело было возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия группой лиц).

Уголовное дело об избиении подростка-инвалида в ТЦ «Орбита» прекращено, сообщила изданию 161.ru мать пострадавшего. Она пояснила, что в августе тело подозреваемого, который был бездомным, нашли на одной из улиц Ростова-на-Дону.

"Изначально нам адвокат сказала. Ей позвонил следователь и сказал, что было найдено на улице тело с документами, с телефоном на его имя. Он в начале августа был на заседании, через пару недель после заседания его тело было найдено на улице. Но причину смерти не знаю, это же следственная тайна. Нам не озвучили", - приводит сегодня ее слова издание.

Мать подростка отметила, что на последнем заседании обвиняемый сказал, что не чувствует вины, так «это была всего лишь глупая шутка», пишет издание.

Прокуратура Ростовской области, по состоянию на 14.35 мск 31 декабря, не сообщила на своем сайте о прекращении уголовного дела. При этом в последней публикации ведомства по этой теме, которая датирована 1 июня, говорится о передаче дела в суд прокуратурой Ворошиловского района.

Уголовное дело в отношении Андрея Иванова, обвиненного по части 1 статьи 213 УК РФ, прекращено в связи с его смертью, указано в карточке дела, размещенной на сайте Ворошиловского райсуда Ростова-на-Дону. Карточка дела, поступившего в суд 31 мая, обновлена 7 декабря, в ней опубликован обезличенный текст постановления, датированного 25 октября.

Описанные в постановлении обстоятельства избиения соответствуют окончательной версии следствия. "Применив насилие к гражданину - несовершеннолетнему ФИО 2, /дата обезличена/ года рождения, нанес последнему несколько ударов в область лица, применил прием борьбы – подсечку, от чего несовершеннолетний ФИО 2 упал на пол, ударившись правой рукой о пол, после чего, удерживая его за шею и голову своими руками, неоднократно ударил его головой об пол, причинив телесные повреждения", - приводится в постановлении описание действий обвиняемого.

На очередное заседание обвиняемый не явился, отмечается в документе. "Государственный обвинитель Кондратьева Е.А. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого Иванова А.Н. в связи с его смертью. Представитель подсудимого Иванова А.Н. – его родная мать ФИО 3 в поданном заявлении и защитник адвокат Шабалина Л.В. не возражали против прекращения дела в связи со смертью Иванова А.Н. Суд [...] приходит к выводу о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого Иванова А.Н. в связи с его смертью", - говорится в постановлении.

Суд также отказался рассмотреть гражданский иск представителя пострадавшего к Андрею Иванову о компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей и возмещении материального ущерба в сумме 50 889 рублей, отмечается в публикации.

Напомним, по первоначальной версии следствия, два местных жителя 44 и 37 лет из хулиганских побуждений применили к 14-летнему мальчику-инвалиду физическую силу, в результате чего ребенок упал, ударившись об пол, и получил травмы.

Мать пострадавшего в апреле рассказала, что ее сын страдает заболеванием мозга. "У меня сын не разговаривает, почти не слышит. Поражение мозга, эпилепсия... Нам врачи сказали вообще не дышать на него, потому что приступы еле останавливаем. А тут его зверски били головой", - сообщила она.

По словам женщины, врачи диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение зуба. Также после избиения у него ухудшилось психологическое состояние.

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