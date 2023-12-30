Правозащитники потребовали восстановить на работе сотрудников оперного театра в Тбилиси

30 декабря 2023, 20:45

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Увольнение участников забастовки противоречит Конституции Грузии и международному праву, заявила сегодня организация "Центр социальной справедливости". Бастующие не учли интересы театра и поставили под угрозу его работу, в связи с этим на их должности пришлось нанять других людей, пояснила администрация Театра оперы и балета в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября рабочие сценической части Театра оперы и балета в Тбилиси начали забастовку с требованием повысить им зарплату. Этому предшествовал двухмесячный процесс медиации, который не принес результатов. 15 ноября администрация театра согласилась на переговоры о повышении зарплаты. 29 декабря работники театра прекратили забастовку после обещаний администрации, однако 17 из 25 участников акции были уволены, сообщил глава профсоюза науки, образования и культуры Николоз Цикаридзе.

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" распространила сегодня заявление, в котором потребовала восстановить на работе 17 уволенных сотрудников Театра оперы и балета в Тбилиси. "Мы считаем, что расторжение трудовых договоров с работниками из-за забастовки является по своей сути незаконным и противоречит правовым гарантиям, закрепленным в Конституции Грузии и международных договорах, и поэтому призываем администрацию театра немедленно восстановить уволенных работников", - сказано в заявлении организации.