30 декабря 2023, 20:45
Правозащитники потребовали восстановить на работе сотрудников оперного театра в Тбилиси
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Увольнение участников забастовки противоречит Конституции Грузии и международному праву, заявила сегодня организация "Центр социальной справедливости". Бастующие не учли интересы театра и поставили под угрозу его работу, в связи с этим на их должности пришлось нанять других людей, пояснила администрация Театра оперы и балета в Тбилиси.
Как писал "Кавказский узел", 3 ноября рабочие сценической части Театра оперы и балета в Тбилиси начали забастовку с требованием повысить им зарплату. Этому предшествовал двухмесячный процесс медиации, который не принес результатов. 15 ноября администрация театра согласилась на переговоры о повышении зарплаты. 29 декабря работники театра прекратили забастовку после обещаний администрации, однако 17 из 25 участников акции были уволены, сообщил глава профсоюза науки, образования и культуры Николоз Цикаридзе.
Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" распространила сегодня заявление, в котором потребовала восстановить на работе 17 уволенных сотрудников Театра оперы и балета в Тбилиси. "Мы считаем, что расторжение трудовых договоров с работниками из-за забастовки является по своей сути незаконным и противоречит правовым гарантиям, закрепленным в Конституции Грузии и международных договорах, и поэтому призываем администрацию театра немедленно восстановить уволенных работников", - сказано в заявлении организации.
Право на забастовку является одним из основных прав трудящихся, напомнили активисты. "Мы считаем, что решение Театра оперы и балета нарушает не только права конкретных освобожденных работников, но и в целом нарушает суть права на забастовку и принцип достойного труда. Однако увольнение бастующих работников в такой форме создает серьезные риски для реализации права на забастовку другими группами в будущем", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Центра.
Его авторы призвали Службу инспекции труда и омбудсмена Грузии отреагировать на случившееся.
Администрация театра заявила сегодня, что работа театра не может зависеть от воли отдельной части персонала, в связи с этим пришлось позаботиться "о плавном продолжении творческого процесса" и обеспечили нанять других людей вместо бастующих сотрудников. "Удвоение числа сотрудников, выполняющих одну и ту же функцию, является неразумным и вредным. Соответственно, вступление в договорные отношения с бастующими сотрудниками не будет осуществляться по объективным причинам", — говорится в заявлении администрации.
Руководство театра оперы и балета также отметило, что участники забастовки знали о намерении поднять с 1 января 2024 года вознаграждение работников сценической службы увеличилась на 35-40%, однако начали акцию протеста и "не учли интересы театра", создав угрозу его функционированию. Администрация театра отметила, что угрожали его функционирования, не изменили позицию и не прекратили забастовочный процесс даже после истечения 30-дневного разумного срока приостановления трудовых отношений на основании законодательства», заявляет администрация театра, передает ТВ Формула.
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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"