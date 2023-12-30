Сочинцы обратились к Мишустину с требованием отменить новый генплан города

30 декабря 2023, 08:57

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Жители Сочи направили премьер-министру Михаилу Мишустину требование отменить утвержденный местными властями новый генплан города, который по их мнению, разработан некорректно, а его реализация ухудшит качество жизни в Сочи и нанесет урон экологии. Принимавшие участие в разработке генплана архитекторы отметили, что документ не учел всех текущих запросов города, а в мэрии уточнили, что генплан определяет развитие курорта на последующие 20 лет.

Как информировал "Кавказский узел", новый генеральный план Сочи вызвал критику группы ученых, которые сочли его угрозой для природы Кавказа. 29 марта они предложили исключить из него проекты строительства участков железной дороги, автомобильной дороги и объектов горнолыжной и курортной инфраструктуры. Около 56 тысяч жителей Сочи ознакомились с проектом генерального плана, получено более 5800 предложений и замечаний, сообщили местные власти.

27 декабря на сессии городского собрания Сочи был утвержден генплан развития города до 2044 года. Его подписали глава города Сочи и председатель Горсобрания, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы городской администрации.

Сочинцы указали на недоработки в новом генплане

29 декабря жители Сочи направили на имя председателя правительства Михаила Мишустина требование отменить утвержденный 27 декабря генплан Сочи. "Жители Сочи сочли принятие генплана неправомерным без соблюдения обязательных процедур и согласований", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер общественного движения "За Сочи", член городского экспертного совета по вопросам территориального планирования Елена Негоруца.

"Генплан не согласован с федеральными министерствами. Недоработки есть в проектах границ горно-санитарной охраны курорта и охраны исторического поселения регионального значения город Сочи. <…> Нарушена процедура согласования генплана с федеральными структурами, а именно отсутствуют заключения Минздрава, Минприроды, Сочинского нацпарка и заказника, которые находятся в границах муниципального образования ", – отметила она.

Негоруца рассказала, что ранее экспертный совет уже обращался к Мишустину с аналогичным заявлением, после чего была создана согласительная комиссия из двух человек, которая и подписала заключение.

"В состав комиссии не включили представителей экспертного сообщества из курортной отрасли, градостроительства и экологии, а сам вопрос даже не вынесли на рассмотрение Градостроительного совета при главе города. Из протокола комиссии от 14 декабря 2023 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), следует, что протокол о согласовании проекта генплана приняли всего два человека. Это замглавы города, председатель согласовательной комиссии Олег Бурлев и заместитель главного архитектора, секретарь комиссии Наталья Долгополая", – обратила внимание Негоруца.

Новый генплан Сочи нацелен на то, чтобы состоятельные люди могли строить недвижимость на Черноморском побережье на фоне введения санкций, считает жительница Сочи Анна Логинова. "Население Сочи растет бесконтрольно, поэтому не хватает катастрофически поликлиник, детских садов, ясель, школ, больниц, мест общего пользования, зелени и кладбищ… С людей собирают деньги за новострои и потом выгоняют на улицу, рушат дома", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Бесконтрольная застройка Сочи наносит урон экологии и животному миру, отметила она.

"Когда уничтожали по постановлению правительства прибрежный кластер Имеретинской низменности и укатывали в бетон горный кластер нацпарка, то мало кого заботили особо охраняемые земли Сочи, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Мало кого заботили краснокнижные птицы, которые останавливались на отдых в Имеретинке и до сих пор никто даже не вспоминает, что их часть навсегда исчезла из мировой палитры орнитологии, равно как и племенные стада коров и плантации овощей и фруктов совхоза "Россия". Сейчас на их месте стоят бетоном набитые "ледовые дворцы" прямо на берегу моря. А в горах настроили многоэтажек-отелей", – сказала Логинова.

Мнение о том, что после принятия генплана в Сочи станет больше состоятельных людей федерального уровня корреспонденту "Кавказского узла" высказал также меценат Сурен Эксузян.

Проектировщики генплана выполнили все, о чем их просили власти, отметила архитектор и член градсовета при главе Сочи Вера Смирнова. "Замечания согласующих ведомств согласовали по причине отсутствия конкретной информации (например, кадастра границ нацпарка и сельхозземель), так что все еще впереди, я имею ввиду корректировки и другие ситуации, связанные с застройкой или наоборот сносами объектов, тогда будет еще один предмет разногласий. Я бы вообще не превозносила значение генплана для текущей жизни города", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Проектировщикам ставилась задача найти место для размещения муниципальных объектов соцкультбыта, которых в городе не хватает, а также добавить "зеленого каркаса", ограничить жилищное строительство. "Не стоит забывать, что у нас 90% земель в федеральной собственности и развернуть бурное строительство на курорте Сочи – это право федералов. Им никто не указ, вернее, эти стройки проще всего каким-нибудь указом и узаконить на раз-два", – отметила архитектор.

"Вспомните Сириус, тем более, что планы по отъёму нацпарка и заповедника и с ними процентов 20 территории города в границах поселений никуда не делись, а продолжают разрабатываться, прокладывая себе дорожку в виде соответствующих законов (о рекреационной деятельности на территориях ООПТ, например). Следующим этапом идут ПЗЗ, вот там более реальные вещи, и тогда будем смотреть, что будет происходить с курортом", – сказала Смирнова.

Власти некорректно посчитали население Сочи, его численность занижена, считает архитектор Лариса Ш. Васильева, также принимавшая участие в разработке генплана.

"В результате все расчеты на перспективу также неверные. Многих волнует реновация, но в генплане не предполагается реновация (но я, как и другие эксперты, окончательную версию генплана, не видели). Но решение о разработке КРТ (комплексного развития территории), может быть принято и обосновано в любой момент. То есть людям, проживающим в престижном месте в добротных и крепких пятиэтажках, прошедших капремонты, могут предложить выселиться либо в непрестижные районы, либо за незначительные суммы, на которые потом купить что-либо соответствующее будет невозможно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Власти заявили о соответствии генплана текущим потребностям города

Новый генплан Сочи определит развитие курорта на последующие 20 лет. Проект прошёл согласование в пяти краевых и 17 федеральных министерствах и ведомствах. В общественных обсуждениях генплана участвовали 430 тысяч сочинцев. Они внесли более шести тысяч предложений и замечаний. В итоге в генплане резервируются земли под те объекты, которые действительно требуются в том или ином населённом пункте. Документ будет учитывать и комплексное развитие всего курорта, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы городской администрации.

"Будет построено по новому генплану 24 соцобъекта. Под них зарезервированы 770 гектар территории, предусмотренных на то, чтобы учащиеся не ходили в школу в две смены. Нам надо все социальные объекты возводить в шаговой доступности от жилья. Это объекты спортивного, культурного назначения. Три года шла работа над проектом генплана. Его основные аспекты – развитие социальной транспортной инфраструктуры, создания восьми санаторно- курортных кластеров, обозначены оползневые территории в Сочи, появятся сотни объектов образования, здравоохранения, спорта, территория парков и скверов, а также других мест общего пользования увеличится более чем в 10 раз", – подчеркнул сотрудник пресс-службы.

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