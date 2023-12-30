Минздрав Грузии обвинил фармацевтические компании в картельном сговоре

30 декабря 2023, 05:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На крупные суммы оштрафован четыре фармацевтические компании в Грузии, они установили совершенно идентичные цены на онкологические препараты, сообщил Минздрав. Ассоциация фармацевтические компаний пообещала обжаловать штрафы в суде.

Как писал "Кавказский узел", в январе Минздрав Грузии рапортовал, что фармацевтическим сетям в стране запрещено продавать медикаменты по цене, превышающей установленную властями.

Министерство здравоохранения Грузии сообщило 29 декабря, что несколько компания оштрафованы за идентичные цены на онкологические препараты. "Национальное агентство конкуренции оштрафовало компании «PSP Pharma», «Аверси», «Фармадепо», «GPC» и «Мермис» на 52 797 934 лари (приблизительно 19,6 млн долларов). В результате проверки было подтверждено, что фармацевтические компании действовали против населения и государства. В частности, они представили идентичные цены на онкологические препараты с точностью до одного тетри. С целью получения максимальной финансовой прибыли, со стороны фармацевтических компаний была заключена договоренность, картельная сделка", - говорится в сообщении Минздрава.

Также ведомство сообщает, что на медикаменты были установлены наценки в 1000%-3000%. "Выявлены факты искусственного завышения цен на ввозимые из Турции лекарства и приравнивание их к стоимости одноименных препаратов, ввозимых из разных стран Европы. Выявлены факты создания искусственного дефицита жизненно важного препарата для лечения эпилепсии («Депакин Хроно»)", - также говорится в заявлении. В Минздраве Грузии заявляют, что недобросовестные действия фармацевтических компаний в отношении государства и граждан недопустимы, и ведомство будет строго реагировать на каждое нарушение.

Фармацевтические компании ожидаемо на согласились с обвинением. «Компании-члены Ассоциации фармацевтических компаний «Аверси», «PSP» и «Мермис» однозначно не согласны с результатами данной проверки, они обжалуют это решение в суде. Надеемся, что в условиях справедливого суда, все компании смогут доказать правду. Мы еще раз заявляем нашему населению, что все компании, работающие в фармацевтической сфере, работают в рамках, определенных законом, и стараются обеспечить население качественной и безопасной фармацевтической продукцией по максимально доступной цене», - говорится в заявлении Ассоциации фармацевтических компаний, цитируемом "Мтавари архи".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.