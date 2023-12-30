Вынужденные переселенцы пожаловались на отключение света в гостинице в Кутаиси

30 декабря 2023, 03:23

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Власти продали гостиницу "Тбилиси" в Кутаиси, в которой проживают вынужденные переселенцы из Абхазии. Новый владелец планирует снести здание и уже отключил свет, сообщили беженцы.

Как сообщал "Кавказский узел", вынужденные переселенцы из Абхазии и Южной Осетии неоднократно проводили в Грузии акции, на которых жаловались на плохие условия жизни. 3 января 2022 года стало известно, что дети вынужденных переселенцев, которые родились после 1 января 2023 года, не смогут претендовать на государственное жилье в Грузии. Закон, вступивший в силу, был принят без консультаций с беженцами и правозащитниками, отметила социолог Кети Сартания.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Подробности вооруженного конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года

Вынужденные переселенцы из Абхазии, которые проживают в гостинице "Тбилиси" в Кутаиси, пожаловались 29 декабря, что у них отключили электричество. По их словам, здание продано, и покупатель планирует его демонтировать, а беженцам теперь некуда деваться, передает "Мтавари Архи".

"Пришел инвестор и говорит, что здание продано. Идите, мол, куда хотите. А куда идти в этот холод с детьми. У меня нет ни ночлега, ни альтернативного помещения", - рассказала беженка Тамар Титберидзе.

"Всю ночь мы провели в холоде, трясясь всю ночь с маленьким ребенком... Если бы нам было куда уехать, мы бы уехали раньше. У нас нет электричества, мы остались на улице. Я хочу знать, как поможет нам правительство", - приводит издание слова одной из беженок Надико Модебадзе.

Вынужденные переселенцы отметили, что власти не предложили им взамен какое-то другое жилье, а просто продали здание вместе с ними. "Мы не выйдем из здания, мы сожжем себя, мы перекроем дорогу и не допустим несправедливости", - заявил один из переселенцев.

По данным правительства Грузии, всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году.

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