29 декабря 2023, 13:56

Источники сообщили о бунте в изоляторе Сочи

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Более 20 заключенных устроили беспорядки в изоляторе временного содержания в Сочи, несколько человек, по данным источников, порезали себе руки.

Из ИВС Сочи 28 декабря должны были этапировать 47 человек, но 20 из них отказались выходить из камер. Они начали кричать и бить по дверям, рассказали источники.

Четыре человека порезали себе руки, им оказали медпомощь. Двое их них находятся в заключении по обвинению в краже, один - в вымогательство наркотиков, еще один - в хулиганстве, пишет сегодня телеграм-канал Astra.

По данным другого источника, бунт устроили 22 задержанных. Они пытались сорвать своё этапирование в СИЗО Армавира и требовали разрешить им встретить новый год в ИВС Сочи. В итоге в Армавир отправились 11 человек, а остальные поедут туда спецэтапом 30 декабря, сообщает телеграм-канал SHOT.

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Примечание:

"Хумайд Хайдаев объявил голодовку в СИЗО", "Дошло до суда дело о массовых беспорядках в СИЗО Черкесска", "Передано в суд дело о массовых беспорядках во владикавказской колонии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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