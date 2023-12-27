Участники акции протеста захватили здание в Батуми

27 декабря 2023, 10:47

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Жители Батуми, требующие от властей жилье, заняли здание бывшей воинской части. Председатель горсовета назвал незаконными их действия.

Социально незащищенные жители Батуми и мигранты сегодня ночью заняли здание бывшей воинской части, потребовав предоставить жилье примерно 20 семьям. Протестующие заявили, что не собираются покидать здание, пока их просьба не будет выполнена, передал телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Мы пришли ночью, было 02.00. Мы ничего не сломали. Здание было открыто, никто не стоял, ни охрана, никто. У нас нет дома, нам некуда идти, приближается новый год, мы не можем платить за квартиру, потому что это дорого, мы социально уязвимы. Мы отсюда не уйдем", - сказал один из протестующих в эфире телеканала.

На место акции стянуты силовики, туда же прибыл председатель горсовета Рамаз Джинчарадзе, который пытается договориться с протестующими.

По его словам, здание не было заброшенным, а акция незаконна, и будут приняты "соответствующие меры". "Это нарушение закона, и я думаю, что все со мной согласны. Будут приняты соответствующие меры. […] Это здание не заброшено, оно находится, если не ошибаюсь, на балансе министерства обороны", - сказал Джинчарадзе в телесюжете.

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