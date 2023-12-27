За неделю с 18 по 24 декабря жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

27 декабря 2023, 01:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 18 по 24 декабря 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Суд в Дагестане приговорил жителей Ставрополья Арифуллу Авезова и Ахмета Терекбаева к 14 годам заключения, признав их участниками вооруженного нападения группировки Басаева и Хаттаба на республику в 1999 году.

Алимхан Мусаев приговорен к 13 годам колонии строгого режима, Южный окружной военный суд признал его виновным по части 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм), статье 279 (вооруженный мятеж) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь силовика). По данным суда, в июне 1999 года Мусаев на территории Чеченской Республики добровольно вступил в состав банды, обучился обращению со стрелковым оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также подрывному и снайперскому делу.

По версии Следственного комитета, уроженец Дагестана Ибрагим Магомедов принял участие в нападении банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба в сентябре 1999 года на Новолакский район. В ходе нападения были захвачены селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское, погибли 99 и ранены 238 человек. Подозреваемый задержан 19 декабря.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России