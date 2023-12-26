Уроженцы Дагестана заочно приговорены к пожизненному за поджог ТЦ в Ухте

26 декабря 2023, 10:31

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Верховный суд Коми приговорил заочно к пожизненному заключению уроженца Сулейман-Стальского района Фахрудина Махмудова и его брата Асрета Махмудова, признав их виновными в организации поджога в 2005 году торгового центра в Ухте, в результате которого погибли 25 человек.

Как информировал "Кавказский узел", 3 ноября 2017 года правоохранители объявили вознаграждение за информацию о местонахождении уроженца Сулейман-Стальского района Фахрудина Махмудова, который, по их версии, в 2005 году организовал поджог торгового центра в Республике Коми.

Суд в Коми заочно приговорил к пожизненному заключению бизнесмена Фахрутдина Махмудова и его брата Асрета Махмудова, а также к 23 годам заключения Валентина Гаджиева. Они признаны виновными в организации 25 совершенных общественно опасным способом убийств, причинении вреда здоровью разной степени тяжести еще 11 людям, а также в уничтожении чужого имущества на сумму более 58 миллионов рублей, передал сегодня "Коммерсант".

Речь идет о деле об организации в 2005 году поджога торгового центра "Пассаж" в Ухте. Следствие по делу длилось 20 лет, но оно так и не выяснило, для чего Махмудову понадобилось организовывать поджог, в результате которого умерло столько людей, отметило издание.

Верховный суд Коми вынес приговор заочно, так как братья Махмудовы и Гаджиев находятся в розыске, пояснило информагентство БНК.

Согласно материалам дела, весной 2005 года Махмудовы и Гаджиев договорились о поджоге здания торгового центра. Они нашли исполнителей – местных жителей Коростелева и Пулялина, обеспечив их материалами, необходимыми для совершения поджога. Коростелев и Пулялин в 2009 году были приговорены к пожизненному заключению, сказано в сообщении.

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