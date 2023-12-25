Нино Катамадзе пожаловалась на неофициальную цензуру в Грузии

25 декабря 2023, 03:37

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Певица Нино Катамадзе сообщила, что ее перестали звать на организуемые властями концерты, хотя еще пару лет назад она принимала участие почти во всех крупных мероприятиях.

По словам Катамадзе, еще пару лет назад было сложно представить крупный праздничный концерт, где бы она не приняла участие.

Однако в последнее время на мероприятия, особенно организуемые властями, ее попросту перестали звать, пишет 24 декабря "Новости-Грузия".

На своей странице в соцсети Facebook* Катамадзе написала, что в этом году "они" решили, что певица должна молчать весь год, "без пения-концертов". "В этом новом году я даже не могу быть с вами, потому что здесь не жалели сил. К сожалению, мы не можем попасть ни в один город, особенно больно за мой родной Батуми", - сообщила певица. Ее публикация за 12 часов набрала более полутора тысяч отметок "Супер", почти 700 отметок "Нравится" и 220 отметок "Мы вместе", а также 570 комментариев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 февраля 2022 года Нино Катамадзе сообщила о начале сбора средств для украинского фонда "Несломленные", который курирует изготовление высокотехнологичных протезов для взрослых и детей. Как рассказала Катамадзе, при помощи фонда уже изготовлено 500 таких протезов.

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