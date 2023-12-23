Ева Артмеладзе

23 декабря 2023, 12:10

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Предала огласке общественно важную проблему – в своих журналистских материалах рассказывала о нуждах жителей находящегося в оползневой зоне горного села

Деятельность в 2022 году

13 мая в издании «Батумелеби» вышел репортаж Евы Артмеладзе из села Цаблана Хулойского муниципалитета, где возобновились оползневые процессы . Окрестности села – исторически самый опасный в Аджарии район с точки зрения оползневой активности. В 1989 году стихия унесла жизни 23 человек, сотни семей остались без крова, однако проблема переселения жителей Цабланы в более безопасную местность полностью до сих пор не решена.

В репортаже сообщалось о том, что последние оползни уничтожили часть сельской дороги, и для связи с районным центром жители вынуждены пользоваться длинной объездной дорогой. Несколько семей продолжают жить в своих домах, несмотря на заключение геологической службы, что это небезопасно.

«Когда идет дождь, мы не спим из-за страха. Недавно была непогода, и мы всю ночь дежурили, чтобы ничего не случилось. Мы хотим найти жилье до наступления зимы…», - рассказала одна из местных жительниц.

В материале от 16 мая сообщила, что в Цаблане из-за угрозы оползней остановлены занятия в местной школе , а 120 ее учеников добираются в школу соседнего села на автобусе. Ученики младших классов, чьи занятия заканчиваются раньше, вынуждены до вечера дожидаться старшеклассников, чтобы вернуться домой.

В репортаже от 17 июля рассказала, как местные жители своими силами прокладывают пешеходную тропу по обрушенной центральной дороге. Из-за обрушения местные сталкиваются с проблемой выпаса и перегона скота. Жители не обращались к властям с просьбой о ремонте дороги, зная, что в этом районе запрещена работа тяжелой техники.

В отчете специалистов Национального бюро экспертизы было подтверждено, что «окрестности жилых домов и школы в Цаблане находятся в зоне повышенного риска перманентного формирования/развития геодинамических процессов…» . Кроме того, существует опасность для инфраструктуры, расположенной в долине реки Схалтискали, - автомагистралей, мостов, жилых домов и т.д.

Тем не менее, местные власти не готовы удовлетворить нужды семей из опасного для жизни села и могут рассматривать только варианты аренды ими жилья в других населенных пунктах, в то время как люди, пострадавшие от оползня еще в 1989 году, до сих пор добиваются адекватной компенсации своих потерь.

Биография

Родилась в 2000 году в поселке Хуло в Аджарии.

Окончила Батумский государственный университет имени Шота Руставели.

Живет в Батуми.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2022 года - корреспондент издания «Батумелеби»

Победитель премии Хартии журналистской этики в номинации «Блог/мнение в интернет-СМИ» .

Занимается волонтерской деятельностью в Батуми, Хуло и селе Беглети, где руководит литературным клубом .

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