22 декабря 2023, 22:51

Жители аварийных домов в Баку заявили об угрозе выселения

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Управление железной дороги Баку требует в суде сноса расположенных близ путей четырех домов. Жители надеются на компенсации или предоставление альтернативного жилья, районные власти обязали компанию предоставить компенсации, однако в управлении отметили, что не занимаются вопросами обеспечения жильем.

"Кавказский узел" писал, что тысячи бакинцев, живущие вдоль железной дороги в поселке Кешля, находятся под постоянной угрозой сноса своих домов. Из-за плотной и беспорядочной застройки квартал называют "Бакинским Шанхаем". Чиновники уже приняли решение о сносе порядка тысячи незаконных строений, расположенных вдоль железной дороги, при этом граждане рискуют остаться без компенсаций.

Управление железной дороги Азербайджана подало жалобу в суд против четырех семей - 20 человек, проживающих в Низаминском районе Баку, на улице Явара Гасанова. Управление утверждает, что жители построили незаконные дома на территории ведомства, эти дома и стекающие от них грязные воды затрудняют движение поездов, рельсы для которых находятся в непосредственной близости от строений.

Иск подан на владельца каждого из четырех домов. Дата начала судебных процессов не назначена.

Управление требует от семей покинуть дома, построенные на этом месте в 50-60 годах XX века.Эти дома признаны аварийными,  говорится в письме, полученном жильцами от МЧС, которое проводило  мониторинг жилых одноэтажных домов в зоне движения поездов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель одного из домов Нусрат Асабалиев. Он согласен с тем, что близость домов к железной дороге опасна как для поездов, так и жителей этих домов. Но для переезда в другие дома жильцы требуют от УЖД денежную компенсацию или выделения другого жилья, отметил он.

Местным жителям некуда переселяться, отметила Ульвия Гасанова. "Если их насильственно выселят, им придется жить на улицах", - сказала она

Жители домов сообщили, что дома не приватизированы, так как построены без необходимых документов.

Исполнительная власть Низаминского района Баку возложила на Управление железной дороги обязательство о материальной компенсации за сносимое жилье. Как сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе УЖД, ведомство не уполномочено снабжать граждан жилыми домами, несмотря на обращение от руководства района с просьбой обеспечить людей альтернативным жильем. В Управлении подчеркнули, что близкое соседство с построенными в охранной зоне ведомства домами угрожает безопасности железнодорожного движения.

В Баку многие годы планомерно сносится старое аварийное жилье. В соответствии с конституционным правом граждан (28-я статья конституции) на владение жильем и Жилым кодексом Азербайджана, государство обязано обеспечить жилым помещением граждан, выселяемых по любой причине и на законном основании, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мовсум Ахмедов. "Государство может сносить жилые дома для государственных нужд, но с обеспечением граждан компенсацией. Размер компенсации определяется ценами на рынке и принципом справедливости. Снос домов для безопасности железнодорожного сообщения подпадает под перечисленные условия. Лишение граждан жилья возможно только в судебном порядке", - добавил адвокат.

В 2018 году в том же районе Управление железной дороги снесло частные незаконные дома, мешавшие движению поездов. За квадратный метр жилой площади гражданам выдали 1 тысячу манатов (около 588 долларов США), за квадратный метр нежилой площади выдали по 300-500 манатов (176 - 294 доллара США), которые были потрачены на приобретение другого жилья, добавил адвокат.

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Примечание:

"Жители старинного квартала в Баку потребовали справедливых компенсаций за снос их домов", "Жители Баку добились сноса самостроя рядом со своими домами", "Жильцам многоэтажки в Баку угрожает принудительное выселение из-за строительства военного музея".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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