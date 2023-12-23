Айк Казярян

23 декабря 2023, 12:12

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Предал огласке общественно важную информацию – в своих журналистских материалах поднимал проблемы вынужденных переселенцев

Деятельность в 2022 году

9 мая в ходе интервью с госминистром Арцаха Артаком Бегларяном поднял вопрос об обеспечении жильем семей, пострадавших в ходе 44-дневной войны. В другом материале предал огласке информацию о том, что правительство приобретает квартиры для пострадавших семей на вторичном рынке, при этом сумму потраченных на это средств компетентные органы не называют .

8 августа в ходе интервью[ii] с министром территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха Айком Ханумяном задал вопросы о судьбе жителей селений Агавно и Бердзор, вынужденных покинуть свои дома, а также почему они не были предупреждены властями заранее о передаче контроля над населенными пунктами Азербайджану .

В материале от 26 августа «Не готовя общество к худшему, мы получаем худшее» подверг критике действия властей Армении и Нагорного Карабаха по отношению к жителям этих сел, ставшими заложниками политических противоречий между руководителями в Ереване и Степанакерте . Необоснованные надежды на сохранение контроля над Лачинским коридором привели к отсутствию плана по эвакуации жителей.

13 декабря после начала блокады Нагорного Карабаха со стороны Лачинского коридора сообщил о проблемах в медицинских учреждениях и нехватке медикаментов, о пациентах, которым необходима госпитализация в Ереван .

Биография

Родился в 1988 году в Степанакерте .

Окончил факультет журналистики Арцахского государственного университета.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2013 г. – редактор журнала «Аналитикон» Степанакертского пресс-клуба .

С 2018 по 2020 г.г. – коррепондент Hetq в Степанакерте .

С 2021 г. – корреспондент Civilnet в Степанакерте.

9 июля освещал акцию протеста группы граждан у здания прокуратуры в Степанакерте. Через два дня был задержан и избит группой людей в штатском .

Почти ежедневно освещал многомесячную блокаду Лачинского корридора , а также события однодневной войны 2023 года и эвакуацию армянского населения из Нагорного Карабаха .

После эвакуацию в Армению выпустил серию видеоподкастов с участниками (в числе которых действовавшие чиновники, оппозиционеры, военнослужащие, местные гражданские активисты, юристы) событий, предшествовавших эскалации конфликта в Карабахе и исходу армянского населения .

Примечания