Айк Казярян. Фото с личной страницы в Facebook* https://www.facebook.com/photo/?fbid=3957312677681999&set=a.119837174762921

23 декабря 2023, 12:12

Айк Казярян

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Предал огласке общественно важную информацию – в своих журналистских материалах поднимал проблемы вынужденных переселенцев

Деятельность в 2022 году

9 мая в ходе интервью с госминистром Арцаха Артаком Бегларяном поднял вопрос об обеспечении жильем семей, пострадавших в ходе 44-дневной войны. В другом материале предал огласке информацию о том, что правительство приобретает квартиры для пострадавших семей на вторичном рынке, при этом сумму потраченных на это средств компетентные органы не называют 1.

8 августа в ходе интервью[ii] с министром территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха Айком Ханумяном 2 задал вопросы о судьбе жителей селений Агавно и Бердзор, вынужденных покинуть свои дома, а также почему они не были предупреждены властями заранее о передаче контроля над населенными пунктами Азербайджану 3.

В материале от 26 августа «Не готовя общество к худшему, мы получаем худшее» подверг критике действия властей Армении и Нагорного Карабаха по отношению к жителям этих сел, ставшими заложниками политических противоречий между руководителями в Ереване и Степанакерте 4. Необоснованные надежды на сохранение контроля над Лачинским коридором привели к отсутствию плана по эвакуации жителей.

13 декабря после начала блокады Нагорного Карабаха со стороны Лачинского коридора сообщил о проблемах в медицинских учреждениях и нехватке медикаментов, о пациентах, которым необходима госпитализация в Ереван 5.

Биография

Родился в 1988 году в Степанакерте 6.

Окончил факультет журналистики Арцахского государственного университета.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2013 г. – редактор журнала «Аналитикон» Степанакертского пресс-клуба 7.

С 2018 по 2020 г.г. – коррепондент Hetq 8 в Степанакерте 9.

С 2021 г. – корреспондент Civilnet в Степанакерте.

9 июля освещал акцию протеста группы граждан у здания прокуратуры в Степанакерте. Через два дня был задержан и избит 10 группой людей в штатском 11.

Почти ежедневно освещал многомесячную блокаду Лачинского корридора 12, а также события однодневной войны 2023 года 13 и эвакуацию армянского населения из Нагорного Карабаха 14.

После эвакуацию в Армению выпустил серию видеоподкастов с участниками (в числе которых действовавшие чиновники, оппозиционеры, военнослужащие, местные гражданские активисты, юристы) событий, предшествовавших эскалации конфликта в Карабахе и исходу армянского населения 15.  

Примечания

  1. Правительство Арцаха не раскрывает, у кого оно приобрело 82 квартиры // Civilnet.am, 20 мая 2022 года
  2. Интервью - https://www.youtube.com/watch?v=gPXAizptTds
  3. Возможности содержания голубей обсуждались до последнего момента // Civilnet.am, 11 августа 2022 года
  4. Не готовя общество к худшему, мы получаем худшее // Civilnet.am, 26 августа 2022 года
  5. Видеопубликация - https://www.youtube.com/watch?v=GIOZg9idxbw
  6. Личная страница - https://www.facebook.com/haik.ghazaryan.3/about_contact_and_basic_info
  7. Личная страница - https://www.facebook.com/haik.ghazaryan.3/about_work_and_education
  8. Публикации Казаряна на Hetq - https://hetq.am/ru/author/122
  9. Карабах может стать второй родиной для сирийских армян - https://iwpr.net/ru/global-voices/karabakh-mozhet-stat-vtoroy-rodinoy-dlya-siriyskikh-armyan
  10. «Вчера я дал объяснения следователю. На меня лично напали люди, имеющие очень близкие отношения с Кареном Саргсяном» // Аравот, 13 июля 2023 года
  11. «Президент Арцаха пообещал, что виновные будут наказаны» // Civilnet.am, 12 июля 2023 года
  12. В Степанакерте до сих пор не возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к журналисту // Радио Азатутюн, 19 июля 2023 года
  13. Степанакерт после прекращения огня // Civilnet.am, 20 сентября 2023 года
  14. «В Степанакерте царит хаос», - говорит Айк Казарян // Civilnet.am, 27 сентября 2023 года
  15. Видеопубликация - https://www.youtube.com/watch?v=_xcayhEv4YM

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23 декабря 2023, 13:58

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