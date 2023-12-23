Элла Авагимова. Скриншот видео https://www.facebook.com/groups/832860457852023/?multi_permalinks=861222105015858&hoisted_section_header_type=recently_seen&locale=ru_RU

23 декабря 2023, 12:16

Эллада Овакимян (Авагимова)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предавала огласке информацию об общественно важной проблеме – сообщала о борьбе жителей за сохранение объекта культурного наследия и его ликвидации властями

Деятельность в 2022 году

15 и 16 ноября на своей странице в Facebook* опубликовала 1 фото и видео, свидетельствующие о начале подготовки к работам по ликвидации Старого моста в Цхинвале 2.

«… вопреки обещанию Президента не предпринимать какие-либо меры в отношении моста пока не будет встречи с инициативной группой …, вопреки решению парламента о моратории на работы связанные с реконструкцией моста, вопреки мнению большинства горожан, которые желают сохранить хоть часть истории города, вопреки собранным подписям (их несколько тысяч!!!) за сохранение Старого моста, вопреки закону о сохранении памятников историко-культурного наследия, продолжаются подготовительные работы по сносу моста!»  - пишет Эллада в публикации.

20 ноября опубликовала фото и видео со встречи сторонников сохранения моста Пришедшие на мост развернули плакат «Не убивайте нашу историю!».

Арочный мост через реку Лиахва в юго-восточной части старого Цхинвала был построен в 1910 году немецким архитектором Керером..

Эллада подчеркнула, что Старый мост является официально признанным памятником историко-культурного наследия, в реестр памятников культуры был внесен Министерством культуры республики, и никаких законных оснований для его сноса – не существует. Более того, работы по ремонту или реконструкции объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – прямо запрещаются Градостроительным кодексом Республики Южная Осетия 3.

4 декабря зафиксировала активную фазу работ по сносу моста. Вопреки обещаниям властей 4, новый пешеходный мост для жителей левобережья так и не был построен до ликвидации Старого. Для многих местных разрушение моста 4 декабря стало «сюрпризом», и чтобы перейти на другой берег реки теперь нужно значительно увеличить протяженность своего маршрута.

5 декабря снос продолжился. На снятом Элладой видео можно наблюдать еще не разрушенную арку моста 5.

7 декабря опубликовала видео с кадрами работы экскаваторов, завершающих разрушение моста 6.

Биография

Родилась в семье осетинского художника 7 и музыканта 8 Валерия Авагимова.

Окончила Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

Живет в Цхинвале и Санкт-Петербурге.

Профессиональная и общественная деятельность

Фотограф 9, лауреат республиканских фотоконкурсов 10.

Режиссер, музыкальный исполнитель 11.

Организатор 12 фотовыставок в Южной Осетии 13.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечания

  1. Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0355w1N2PQ1Ejvsdd5XAySD59qfxxAud6UiRsnYLZYZQaizGijJAUCRVFkEBGDewVcl&id=100034360013830
  2. Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0o1c7q57ZwpsqGzu8Hwi6QVwM9QCxLPxjqGdvfztKeV6WVtEd5fCJ6o2tyV9Ty5Xal&id=100034360013830
  3. Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0v2JdPokHCNiAdW9Awu91qjh7hpNpzCiAmw7c44QgY8PiiQzbTUB5DZNkDmpTj79gl&id=100034360013830
  4. Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025pCPygNLiUrWs3HaVPDJihKXmM9684xpCAnNHt7HmYkq9uc3g5sLPnbVkFUqckPvl&id=100034360013830
  5. Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WPcDn8osdwCK7qoWSyFQA2rdTPgyAh8y5dBdK673pJNgdhmoEwQMyrAFuCeHoepQl&id=100034360013830
  6. Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rK3wtMAVNyFfNW9w2bResxKFhGNCrkuXEZzTn2dUTdy1yuRn41pWxK4omZ5omPXcl&id=100034360013830
  7. Утерянный мир Цхинвала // Официальный сайт Администрации Президента Республики Южная Осетия - https://south-ossetia.info/uteryannyj-mir-cxinvala/
  8. От «Хъуыбады» до «Чегевары» // Официальный сайт Администрации Президента Республики Южная Осетия - https://south-ossetia.info/ot-xuybady-do-chegevary/
  9. На сайте музея - https://artdonbass.ru/ru/project/fotovystavka-s-veroy-v-budushchee-v-hm-art-donbass.html
  10. Конкурс «Южная Осетия-2019» выявил лучших фотографов республики // Южная Осетия, 22 августа 2019 года
  11. Студия «Бонварнон»: маленькое пространство, вмещающее большое // Официальный сайт Администрации Президента Республики Южная Осетия - https://south-ossetia.info/studiya-bonvarnon-malenkoe-prostranstvo-vmeshhayushhee-bolshoe/
  12. Памяти народного фотографа: в Цхинвале вновь пройдет фотовыставка "Сушка" // Спутник, 22 июля 2019 года
  13. Мгновения, "остановленные" в кадре: в Южной Осетии проходит четвертая «Фотосушка» // ГИА Рес, 31 июля 2020 года

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