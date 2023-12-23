23 декабря 2023, 12:16
Эллада Овакимян (Авагимова)
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Предавала огласке информацию об общественно важной проблеме – сообщала о борьбе жителей за сохранение объекта культурного наследия и его ликвидации властями
Деятельность в 2022 году
15 и 16 ноября на своей странице в Facebook* опубликовала 1 фото и видео, свидетельствующие о начале подготовки к работам по ликвидации Старого моста в Цхинвале 2.
«… вопреки обещанию Президента не предпринимать какие-либо меры в отношении моста пока не будет встречи с инициативной группой …, вопреки решению парламента о моратории на работы связанные с реконструкцией моста, вопреки мнению большинства горожан, которые желают сохранить хоть часть истории города, вопреки собранным подписям (их несколько тысяч!!!) за сохранение Старого моста, вопреки закону о сохранении памятников историко-культурного наследия, продолжаются подготовительные работы по сносу моста!» - пишет Эллада в публикации.
20 ноября опубликовала фото и видео со встречи сторонников сохранения моста Пришедшие на мост развернули плакат «Не убивайте нашу историю!».
Арочный мост через реку Лиахва в юго-восточной части старого Цхинвала был построен в 1910 году немецким архитектором Керером..
Эллада подчеркнула, что Старый мост является официально признанным памятником историко-культурного наследия, в реестр памятников культуры был внесен Министерством культуры республики, и никаких законных оснований для его сноса – не существует. Более того, работы по ремонту или реконструкции объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – прямо запрещаются Градостроительным кодексом Республики Южная Осетия 3.
4 декабря зафиксировала активную фазу работ по сносу моста. Вопреки обещаниям властей 4, новый пешеходный мост для жителей левобережья так и не был построен до ликвидации Старого. Для многих местных разрушение моста 4 декабря стало «сюрпризом», и чтобы перейти на другой берег реки теперь нужно значительно увеличить протяженность своего маршрута.
5 декабря снос продолжился. На снятом Элладой видео можно наблюдать еще не разрушенную арку моста 5.
7 декабря опубликовала видео с кадрами работы экскаваторов, завершающих разрушение моста 6.
Биография
Родилась в семье осетинского художника 7 и музыканта 8 Валерия Авагимова.
Окончила Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.
Живет в Цхинвале и Санкт-Петербурге.
Профессиональная и общественная деятельность
Фотограф 9, лауреат республиканских фотоконкурсов 10.
Режиссер, музыкальный исполнитель 11.
Организатор 12 фотовыставок в Южной Осетии 13.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России
Примечания
- Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0355w1N2PQ1Ejvsdd5XAySD59qfxxAud6UiRsnYLZYZQaizGijJAUCRVFkEBGDewVcl&id=100034360013830
- Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0o1c7q57ZwpsqGzu8Hwi6QVwM9QCxLPxjqGdvfztKeV6WVtEd5fCJ6o2tyV9Ty5Xal&id=100034360013830
- Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0v2JdPokHCNiAdW9Awu91qjh7hpNpzCiAmw7c44QgY8PiiQzbTUB5DZNkDmpTj79gl&id=100034360013830
- Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025pCPygNLiUrWs3HaVPDJihKXmM9684xpCAnNHt7HmYkq9uc3g5sLPnbVkFUqckPvl&id=100034360013830
- Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WPcDn8osdwCK7qoWSyFQA2rdTPgyAh8y5dBdK673pJNgdhmoEwQMyrAFuCeHoepQl&id=100034360013830
- Публикация - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rK3wtMAVNyFfNW9w2bResxKFhGNCrkuXEZzTn2dUTdy1yuRn41pWxK4omZ5omPXcl&id=100034360013830
- Утерянный мир Цхинвала // Официальный сайт Администрации Президента Республики Южная Осетия - https://south-ossetia.info/uteryannyj-mir-cxinvala/
- От «Хъуыбады» до «Чегевары» // Официальный сайт Администрации Президента Республики Южная Осетия - https://south-ossetia.info/ot-xuybady-do-chegevary/
- На сайте музея - https://artdonbass.ru/ru/project/fotovystavka-s-veroy-v-budushchee-v-hm-art-donbass.html
- Конкурс «Южная Осетия-2019» выявил лучших фотографов республики // Южная Осетия, 22 августа 2019 года
- Студия «Бонварнон»: маленькое пространство, вмещающее большое // Официальный сайт Администрации Президента Республики Южная Осетия - https://south-ossetia.info/studiya-bonvarnon-malenkoe-prostranstvo-vmeshhayushhee-bolshoe/
- Памяти народного фотографа: в Цхинвале вновь пройдет фотовыставка "Сушка" // Спутник, 22 июля 2019 года
- Мгновения, "остановленные" в кадре: в Южной Осетии проходит четвертая «Фотосушка» // ГИА Рес, 31 июля 2020 года