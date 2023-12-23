Эллада Овакимян (Авагимова)

23 декабря 2023, 12:16

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Предавала огласке информацию об общественно важной проблеме – сообщала о борьбе жителей за сохранение объекта культурного наследия и его ликвидации властями

Деятельность в 2022 году

15 и 16 ноября на своей странице в Facebook* опубликовала фото и видео, свидетельствующие о начале подготовки к работам по ликвидации Старого моста в Цхинвале .

«… вопреки обещанию Президента не предпринимать какие-либо меры в отношении моста пока не будет встречи с инициативной группой …, вопреки решению парламента о моратории на работы связанные с реконструкцией моста, вопреки мнению большинства горожан, которые желают сохранить хоть часть истории города, вопреки собранным подписям (их несколько тысяч!!!) за сохранение Старого моста, вопреки закону о сохранении памятников историко-культурного наследия, продолжаются подготовительные работы по сносу моста!» - пишет Эллада в публикации.

20 ноября опубликовала фото и видео со встречи сторонников сохранения моста Пришедшие на мост развернули плакат «Не убивайте нашу историю!».

Арочный мост через реку Лиахва в юго-восточной части старого Цхинвала был построен в 1910 году немецким архитектором Керером..

Эллада подчеркнула, что Старый мост является официально признанным памятником историко-культурного наследия, в реестр памятников культуры был внесен Министерством культуры республики, и никаких законных оснований для его сноса – не существует. Более того, работы по ремонту или реконструкции объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – прямо запрещаются Градостроительным кодексом Республики Южная Осетия .

4 декабря зафиксировала активную фазу работ по сносу моста. Вопреки обещаниям властей , новый пешеходный мост для жителей левобережья так и не был построен до ликвидации Старого. Для многих местных разрушение моста 4 декабря стало «сюрпризом», и чтобы перейти на другой берег реки теперь нужно значительно увеличить протяженность своего маршрута.

5 декабря снос продолжился. На снятом Элладой видео можно наблюдать еще не разрушенную арку моста .

7 декабря опубликовала видео с кадрами работы экскаваторов, завершающих разрушение моста .

Биография

Родилась в семье осетинского художника и музыканта Валерия Авагимова.

Окончила Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

Живет в Цхинвале и Санкт-Петербурге.

Профессиональная и общественная деятельность

Фотограф , лауреат республиканских фотоконкурсов .

Режиссер, музыкальный исполнитель .

Организатор фотовыставок в Южной Осетии .

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечания