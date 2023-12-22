Рыбоводы провели акцию протеста в Ереване

22 декабря 2023, 11:55

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Поправки в Водный кодекс Армении, ужесточившие требования к работе рыбоводческих хозяйств, приведут к закрытию предприятий, заявили участники акции протеста в Ереване.

Сотрудники рыбоводческих хозяйств Армении вышли сегодня на акцию протеста с требованием отменить поправки в Водный кодекс. Протестующие перекрыли участок дороги от стадиона "Раздан" до моста "Победы" в Ереване и шествием направились к зданию правительства, сообщает News.am.

Месяц назад, 22 ноября, парламент принял проект поправок в Водный кодекс, согласно которому рыбоводческие хозяйства, получающие воду из подземных скважин, должны использовать только системы циркуляции воды.

"Компании, работающие по закрытой системе, сегодня не работают, они обанкротились, потому что при закрытой системе затраты возрастают. Мы не хотим идти по тому же пути", - приводит издание слова одного из рыбоводов.

По словам протестующих, если этот закон будет применен, то они не смогут работать, и предприятия закроются. Участники протестов встретились с министром окружающей среды Акопом Симидяном, однако к решению вопроса стороны не пришли, пишет издание.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видно несколько десятков человек, идущих по проезжей части городской дороги в сопровождении сотрудников полиции.

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