Жители Знаменска пожаловались Путину на проблемы с инфраструктурой

22 декабря 2023, 08:55

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В Знаменске не работают роддом и детские сады, люди страдают от перебоев с подачей воды, отсутствия отопления и уличного освещения, а местные власти не реагируют на жалобы, заявили горожане в видеообращении к Владимиру Путину.

Жители закрытого города Знаменск Астраханской области записали видеообращение к Путину с жалобой на отсутствие отопления и перебои с подачей воды, сообщило сегодня в своем телеграм-канале издание Astra.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видно двоих мужчин и четырех женщин. Они держат плакаты с надписями: "Котельная не справляется с нагрузкой! Горожане мерзнут!", "Открыть роддом!", "Назначить комплекс мероприятий по выведению ЗАТО Знаменск из коллапса", "Передать больницу ЗАТО Знаменск в ведение ФМБА!", "Прокуратура ЗАТО Знаменск бездействует!" и другими.

Обращение от имени собравшихся зачитывает с листа бумаги одна из женщин. "Владимир Владимирович! Руководители нашего закрытого города устранились от решения вопросов местного самоуправления. Бюджет нашего ЗАТО Знаменск уже много лет не позволяет муниципальным предприятиям выполнять свои функции. Львиная доля бюджета уходит на зарплату муниципальным служащим, а не на развитие города", - заявили авторы обращения.

В городе не работают котельные, трубы водопровода, теплосетей и канализации "сгнившие", указали собравшиеся. "Бесконечные аварийные ситуации в жилых домах измучили жителей ЗАТО… Мы имеем разрушенные дороги, а в отдельных жилых районах города – полное их отсутствие", – говорится в видео.

Многие горожане живут "в опасной близости от мазутных ям, без питьевой воды, без уличного освещения и без дорог", заявили активисты. "В обоих жилых районах ЗАТО Знаменск закрыты фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и начальные школы", - указали они.

Кроме того, местная больница "не была своевременно передана" в ведение ФМБА – Федерального медико-биологического агентства, заявили горожане. "Именно ФМБА осуществляет надзор за организациями здравоохранения во всех ЗАТО. Только передача нашей больницы в ведение ФМБА может спасти ее от полного упадка", – указали авторы видеообращения. Они отметили, что в больнице закрыто родильное отделение из-за отсутствия акушеров-гинекологов, и роженицы вынуждены ездить в соседнюю Волгоградскую область.

Жители Знаменска много лет обращаются к губернатору и в областную прокуратуру с жалобами на бездействие городских властей, говорится в видеоролике. "Но все их жалобы […] спускаются на рассмотрение к тому лицу, на бездействие которого они жалуются", - заявили горожане, добавив, что прокуратура не реагирует на обращения.

Администрация Знаменска, по состоянию на 08.45 мск, не прокомментировала на своем сайте видеообращение горожан. При этом 20 декабря мэрия отчиталась о встрече главы города Олега Глотова с руководителями управляющих компаний, МП "Теплосети", представителями совета ЗАТО и жителями.

"На встрече обсуждались вопросы, связанные с функционированием жизнеобеспечивающих систем коммунального хозяйства города. Основной темой стала организация надлежащего взаимодействия между теплоснабжающей организацией и организациями, осуществляющими обслуживание и содержание многоквартирных домов. В ближайшее время глава города совместно с представителями коммунальных служб проведет выездное совещание по отдельным адресам, жалобы по которым поступили в ходе встречи. Все обращения и предложения граждан будут рассмотрены специалистами и отработаны по существу", - говорится в публикации на сайте администрации.

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