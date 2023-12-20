Судейский молоток и наручники. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"

20 декабря 2023, 16:57

Арестован обвиняемый в подготовке взрыва здания правительства Ставрополья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе арестовал на два месяца мужчину по делу о подготовке взрыва здания краевого правительства.

По версии следствия, мужчина вступил в предварительный сговор с членом "Исламского государства"* о взрыве здания правительства Ставропольского края, проводил видеосъемку здания и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые хранил у себя дома. Однако совершить намеченное ему не удалось, так как он был задержан, говорится в сообщении на сайте Ленинского районного суда Ставрополья. 

Суд арестовал обвиняемого в приготовлении к совершению теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ) на два месяца, до 18 февраля 2024 года.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ставрополья осужден на 12 лет за подготовку теракта", "Житель Ставрополья признан виновным в подготовке взрыва", "Жительница Ставрополя отправлена под домашний арест за попытку поджога военкомата".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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