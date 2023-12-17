Показ мюзикла-оперы "Калмычка" напомнил о трагедии депортации

17 декабря 2023, 00:25

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Премьера мюзикла-оперы "Калмычка", посвященной депортации в годы Великой Отечественной войны, состоялась в Элистинской филармонии. Зрители, посетившие показ, отметили необходимость чаще говорить о трагической странице истории калмыцкого народа.

Как писал "Кавказский узел", премьера оперы Аркадия Манджиева "Калмычка", посвященной 75-й годовщине депортации калмыков, прошла 7 сентября 2018 года у памятника "Исход и возвращение". Манджиев – автор гимна Калмыкии и множества песен, скончался в 2022 году.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция под кодовым названием "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

15 и 16 декабря в Калмыцкой государственной филармонии имени А.Н. Манджиева прошёл показ мюзикла-оперы Аркадия Манджиева "Калмычка". Это масштабное музыкально-драматическое произведение о депортации калмыцкого народа, о том, как калмычка Намса оказалась в Сибири с маленьким сыном на руках и там подружилась с сибирячкой Пелагеей, обе они потеряли мужей на фронте. Пелагея тепло принимает переселенцев и впоследствии, после гибели Намсы, усыновляет её сына Лиджи. Это история людей разных национальностей, которые и в самое страшное время не потеряли человеческого облика и достоинства.

Это был первый показ мюзикла-оперы Аркадия Манджиева в стенах филармонии. Помимо калмыцких артистов, Государственного хора Республики Калмыкия, Государственного симфонического оркестра Республики Калмыкия, заслуженных артистов Гиляны Орловой (Намса), Анастасии Ильященко (Пелагея), Михаила Ходжигирова (Старик) и многих других, в мюзикле-опере принимал участие Симфонический оркестр Астраханского государственного театра оперы и балета.

16 декабря зал был полон, а по окончании зрители более 10 минут аплодировали исполнителям стоя, неоднократно кричали "Браво", сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший в филармонии.

15 декабря, в день первого показа, зрители также тепло приняли постановку, несмотря на то, что в начале отключили свет, и половину представления сотрудники филармонии и часть зрителей светили фонариками на телефонах на сцену и в оркестровую яму. В зале стало холодно, но ни один зритель не ушёл, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" художественный руководитель Калмыцкой филармонии Ольга Дедникова. "Они пели вживую и играли в темноте. Остался только аварийный свет в зале, который немного попадал в оркестровую яму. Аварийного света хватает на полчаса, чтобы люди могли эвакуироваться. Все свободные работники филармонии собрались вокруг оркестровой ямы, даже зрители поднимались из зала и подсвечивали музыкантам телефонами. А я, режиссёр и часть артистов стояли за сценой и светили на сцену. Потом и аварийный свет погас, и над оркестровой ямой остались только эти светящиеся телефоны. И ни один зритель не ушёл", - рассказала она.

Успешный показ мюзикла в таких условиях, как 15 декабря, ещё раз подчеркнул солидарность калмыцкого народа, который способен переживать любые условия, заявил перед началом представления заслуженный деятель искусств России Борис Манджиев, брат Аркадия, выступивший с приветственным словом.

По словам Дедниковой, в планах показать мюзикл-оперу в районах Калмыкии, а также в республиках, жители которых также пострадали от депортации, а может, даже провезти представление по Сибири. "Было бы хорошо проехать по городам Сибири и если не самим сибирякам, которые помогали, сказать "спасибо", то их детям или внукам, и вообще рассказать молодому поколению, что в жизни их предков был такой исторический этап", - рассказала Дедникова.

Зрители отметили важность темы. "На такие мероприятия я всегда хожу. Но тут ещё такая тема... По рассказам моих родителей и их родителей я знаю, что это было страшно. Людей выгоняли в лютые морозы - в чем были, загружали в теплушки, в которых перевозят скот, и они с детьми, кто как был, многие не доехали, их выбрасывали по дороге. Я думаю, такие мероприятия можно было бы проводить почаще, чтобы память сохранялась, чтобы молодые знали, что пережили наши предки", - сказала корреспонденту Кавказского узла зрительница по имени Ирина.

Среди зрителей оказалась руководитель хора ветеранов Республиканского дома народного творчества Галия Месхешвили, казашка по национальности. "Я музыкант, поэтому с большим удовольствием всегда прихожу на музыкальные выступления, музыкальные концерты. Кроме того, я очень уважаю творчество Аркадия Манджиева. Плюс это опера о беде калмыцкого народа, которая коснулась всех, кто тогда жил здесь. Я помню, когда я была маленькой, мы жили среди русских, и меня всё время дразнили калмычкой, и мама рассказывала мне, что, когда забрали калмыков, стоял страшный-страшный рëв недоенных коров, вой собак, всё настолько опустело - и этот страшный шум звенел по посёлку. И бабушка тогда собрала их всех, маму и её сестер, и сказала им, чтоб ни в коем случае ни в один дом не заходили, ни одну чашку, ложку не брали оттуда, что это великая беда калмыцкого народа. Так что, конечно, для меня это всё тоже важно, хоть я и не калмычка. К тому же, в этой опере рассказывается о дружбе между русским и калмыцким народами, да и между разными народами, мне нравится этот посыл и, конечно, музыка Аркадия Манджиева", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Элисты Виктория, пришедшая на мюзикл с дочерью-подростком, сказала, что их привлекла именно тема депортации. "Такие мероприятия необходимы. Мы каждый год и на памятник ходим 28 декабря. Надо почитать память предков. Ведь это коснулось каждой семьи, это надо помнить, было бы здорово, если бы таких мероприятий было больше", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Молодые люди Сергей и Инна рассказали о своих впечатлениях от представления. "Нам, молодёжи, надо знать историю нашего народа, знать, какие боли и печали пережили наши предки, об этом обязательно нужно помнить. С большим удовольствием посмотрел, почаще бы такое делали", - сказал Сергей. "Я в целом люблю такие мероприятия, часто хожу в театр. Но тема депортации мне, конечно, откликается. Моя бабушка много мне об этом рассказывала, и я сейчас, когда смотрела, вспоминала её рассказы. Как они ехали в этом поезде, какое было отношение. Там даже жёстче всё было, по рассказам бабушки. И это очень важно - передавать историю, потому что у всех нас родные прошли через это - бабушка, мама, папа, они там (в ссылке) родились. Это история народа и история семьи, и это важно сохранять", - добавила Инна.

Как минимум половина мюзикла-оперы - на калмыцком. Артисты поют на калмыцком в ряде фрагментов. Но это не помешало насладиться мюзиклом, отметил русский житель Калмыкии Кирилл. "Это язык музыки. Нам и не обязательно понимать язык, всё передаётся эмоциями (артистов) и музыкой", - сказал он. Тема, конечно, сложная, признал собеседник, и она небезразлична любому жителю Калмыкии. "Депортация - это боль республики, и музыка смогла передать все эти эмоции, мне очень понравилось, очень всё прочувствовалось. Всё было на высшем уровне, сыграно и спето", - отметил он.

Научный сотрудник Международного центра истории и социологии второй мировой войны НИУ "Высшая школа экономики", автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк отметил ранее, что "многие не знают или не хотят знать, что при Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, что целые народы объявлялись "враждебными". О наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны - в справке "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона.

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