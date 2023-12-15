Ярослав Проскурнов

15 декабря 2023, 09:22

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Предал огласке общественно важную информацию – сообщил об угрозе уничтожения фонда научно-технической библиотеки и призвал принять меры к ее сохранению.

Деятельность в 2022 году

13 октября в своем Telegram-канале опубликовал видео из Волгоградского ЦНТИ – на кадрах можно увидеть огромное количество книг на стеллажах, занимающих большое помещение с высокими потолками. «Вот таких восемь этажей… Вот это все – на мусорку…», - сообщает закадровый голос .

Ярослав прокомментировал видео и призвал своих читателей не оставаться равнодушными: «На место уже приехали местные жители, активисты и новые хозяева сказали следующее "либо мы выкидываем либо ВЫКУПАЙТЕ" … Люди! Надо спасать книги!!!».

В это же время волгоградцы публиковали видео с вывозом книг на грузовиках на утилизацию .

15 октября он обратился к предпринимателям и обычным жителям Волгограда с призывом не допустить уничтожения фонда ликвидируемого новым собственниками книгохранилища .

В течение недели информировал своих читателей в прямых эфирах в своем Telegram-канале о развитии ситуации со спасением книг.

На заднем дворе ЦНТИ обнаружил свалку из пленок и научных трудов . Чиновники утверждали, что никакого значения пленка не несет, однако защитники книг с этим не согласились, на некоторых материалах зафиксирована маркировка «патент»:

«Это всё валяется на мусорке за зданием ЦНТИ… До того, как мы встали на защиту научных трудов, это всё выносилось на помойку в пакетах».

16 октября обратился главе города Волгограда, сообщив об угрозе уничтожения библиотеки и с просьбой воссоздать ее в другом месте .

19 октября защитникам библиотеки удалось избежать уничтожения книг и добиться решения о распределении ее фонда между жителями и библиотеками города. Часть фонда была передана в Волгоградскую библиотеку имени Горького и библиотеки волгоградских вузов .

Биография

Родился в 1980 году в Волгограде.

В 2010 году окончил Волгоградский государственный технический университет .

Профессиональная и общественная деятельность

С 2010 года – директор по развитию в компании, занимающейся разработкой и реализацией маркетинговых и рекламных проектов в автоспорте .

Основатель и руководитель проекта Gonka.

В 2023 году провел акцию против реализации проекта платных парковок в Волгограде, против которого выступали большинство горожан .

Публично выступает против переименования родного города в Сталинград .

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечания