Ярослав Проскурнов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=sE7m6hWYXBo

15 декабря 2023, 09:22

Ярослав Проскурнов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предал огласке общественно важную информацию – сообщил об угрозе уничтожения фонда научно-технической библиотеки и призвал принять меры к ее сохранению.

Деятельность в 2022 году

13 октября в своем Telegram-канале опубликовал видео из Волгоградского ЦНТИ – на кадрах можно увидеть огромное количество книг на стеллажах, занимающих большое помещение с высокими потолками. «Вот таких восемь этажей… Вот это все – на мусорку…», - сообщает закадровый голос 1.

Ярослав прокомментировал видео и призвал своих читателей не оставаться равнодушными: «На место уже приехали местные жители, активисты и новые хозяева сказали следующее "либо мы выкидываем либо ВЫКУПАЙТЕ" … Люди! Надо спасать книги!!!».

В это же время волгоградцы публиковали видео с вывозом книг на грузовиках на утилизацию 2.

15 октября он обратился 3 к предпринимателям и обычным жителям Волгограда с призывом 4 не допустить уничтожения фонда ликвидируемого новым собственниками книгохранилища 5.

В течение недели информировал своих читателей в прямых эфирах в своем Telegram-канале о развитии ситуации со спасением книг. 

На заднем дворе ЦНТИ обнаружил свалку из пленок и научных трудов 6. Чиновники утверждали, что никакого значения пленка не несет, однако защитники книг с этим не согласились, на некоторых материалах зафиксирована маркировка «патент»:

«Это всё валяется на мусорке за зданием ЦНТИ… До того, как мы встали на защиту научных трудов, это всё выносилось на помойку в пакетах» 7.

16 октября обратился главе города Волгограда, сообщив об угрозе уничтожения библиотеки и с просьбой воссоздать ее в другом месте 8.

19 октября защитникам библиотеки удалось избежать уничтожения 9 книг и добиться решения о распределении ее фонда между жителями 10 и библиотеками города. Часть фонда была передана в Волгоградскую библиотеку имени Горького 11 и библиотеки волгоградских вузов 12.

Биография

Родился в 1980 году в Волгограде.

В 2010 году окончил Волгоградский государственный технический университет 13.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2010 года – директор по развитию в компании, занимающейся разработкой и реализацией маркетинговых и рекламных проектов в автоспорте 14.

Основатель и руководитель проекта Gonka.

В 2023 году провел акцию против реализации проекта платных парковок в Волгограде, против которого выступали большинство горожан 15.

Публично выступает против переименования родного города в Сталинград 16.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечания

  1. Сообщение в телеграме - https://t.me/slavagonka/945
  2. Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Z3bsL89bjrU
  3. Сообщение в телеграме - https://t.me/slavagonka/982
  4. Видео - https://www.instagram.com/reel/CjvfGwdACx3/*
  5. «Уничтожить не позволим»: волгоградец призывает общественность встать на защиту книг // Блокнот-Волгоград, 15 октября 2022 года
  6. «Пойди плюнь им в лицо»: в Волгограде общественников и волонтеров не пустили на спасение книг // V1.ru, 18 октября 2022 года
  7. Сообщение в телеграме - https://t.me/slavagonka/1005
  8. Сообщение в телеграме - https://t.me/slavagonka/1006
  9. Сообщение в телеграме - https://t.me/slavagonka/1025
  10. «Наступила кульминация»: в Волгограде сокровища ликвидируемого книгохранилища раздадут горожанам // V1.ru, 19 октября 2022 года
  11. В Волгограде спасают от мусорной свалки огромное книгохранилище // V1.ru, 14 октября 2022 года
  12. Сообщение в телеграме - https://t.me/slavagonka/1080
  13. Личная страница фейсбук - https://www.facebook.com/m.v.solomonov/about
  14. Профиль Линкедин - https://www.linkedin.com/in/ярослав-проскурнов-809a745a/?originalSubdomain=ru
  15. Акцию против платных парковок устроили волгоградцы: видео // Блокнот-Волгоград, 10 июля 2023 года
  16. Видео - https://www.youtube.com/watch?v=Fs9epp4svp0

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