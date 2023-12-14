Краснодарцы добились внимания чиновников после обращения к Путину

14 декабря 2023, 14:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники приехали к жителям микрорайона Музыкальный, которые обратились на прямую линию к Владимиру Путину в связи с плохим состоянием дорог. Глава Прикубанского района Краснодара заявил в ходе встречи, что для решения проблем необходимо "конструктивное взаимодействие" между жителями и местной властью.

Как писал "Кавказский узел", жители Краснодара неоднократно жаловались на проблему с неработающими ливневками в городе. При этом 27 июня местные власти заявили, что ливневая канализация в городе при больших объемах воды не справляется с потоками, из-за чего приходится задействовать водооткачивающую технику. В июле жители микрорайона Музыкальный заявили, что он оказался подтоплен после ливня, а чиновники и коммунальные службы никак на это не отреагировали.

Жители микрорайона Музыкальный в Краснодаре записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, приуроченное к прямой линии с президентом. Авторы обращения пожаловались на плохое состояние дорог. По их словам, они не могут добиться внимания властей.

"Улицы Дунаевского, Агрохимическую, Есенина постоянно топит. Мы обращались к администрации города, но никакого результата нет. Дело даже не в том, что они не делают нам дороги, а то , что даже не следят за ними, не откачивают вовремя воду. А мы исправно оплачиваем налоги. Где эти деньги? Такое отношение к нашему микрорайону и живущим здесь людям очень несправедливо. Почему мы должны ходить по грязи и лужам, портить машины на ухабах, если мы платим?" – спросила на видео, которое опубликовал "Блокнот Краснодар", местная жительница.

Отказывая в ремонте дорог, мэрия ссылается на то, что они находятся в частной собственности, а также на отсутствие бюджетных средств, рассказали местные жители. Собрание жителей микрорайона Музыкальный прошло в присутствии казаков и полиции, местные чиновники на сход 11 декабря не пришли. В тот же день жители начали сбор подписей под коллективной жалобой губернатору на действия местных властей, говорится в публикации издания от 11 декабря.

Мэрия Краснодара отчиталась о реакции на обращение перед началом прямой линии президента России. К краснодарцам приехал глава Прикубанского округа Евгений Беликов, сообщило издание в сегодняшней публикации.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что встреча была посвящена путям решения ряда проблемных вопросов микрорайона."Речь шла об откачке ливневых вод, ремонте дорог, установке лавочек, обрезке деревьев и своевременном вывозе мусора. В заключение встречи глава округа Евгений Беликов подчеркнул, что все проблемы известны и для решения большинства из них необходимо наладить конструктивное взаимодействие органов власти и жителей Музыкального", - сообщила мэрия Краснодара в своем Telegram-канале.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.