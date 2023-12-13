Длинные очереди пенсионеров в Абхазии вызваны хаосом в системе госуправления

13 декабря 2023, 16:30

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Пожилым людям приходится подолгу стоять в очередях, чтобы пройти перерегистрацию на право получения российской пенсии, это связано с отсутствием электронного реестра пенсионеров и нежеланием властей Абхазии и Пенсионного фонда России решать проблему, отметили абхазские журналисты и активисты.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии ежегодно проводится перерегистрация пенсионеров, которые получают российскую пенсию. На 2020 год в Пенсионном фонде России числились 30719 человек, которые постоянно проживают в Абхазии и получают российскую пенсию. В августе 2020 года в Абхазии было прекращено прекращается обслуживание в банкоматах банковских карт абхазских пенсионеров, а также людей, имеющих право на получение российской пенсии. Власти заявили тогда, что пенсии будут выдаваться только в кассах банков по предъявлению документа, удостоверяющего личность в связи с тем, что после смерти пенсионеров держатели их банковских карт незаконно получили более 17 миллионов рублей.

В декабре 2022 года парламент республики, а в марте 2023 года Совет Федерации РФ ратифицировали протокол к соглашению об усилении контроля за расходованием российских средств на выплату пенсий россиянам, постоянно проживающим на территории страны. В документе предполагается возвращение абхазской стороной средств, которые незаконно получили родственники умерших, не известившие об этом государство. С 2015 года сумма составила 25 миллионов рублей. Они будут возмещены России, сообщило ТАСС 3 ноября.

Перерегистрация пенсионеров в Абхазии, получающих российскую пенсию, происходила и раньше, до пенсионного скандала, сообщила старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Лариса Цвижба. "Просто в последний раз выяснилось, что много "мертвых душ", которых выдавали за живых и получали деньги", - отметила она.

По её мнению, такого рода проблемы возникают из-за систематических недоработок в госуправлении. "В Абхазии, где почти все друг другу родственники, все знают кто, где, когда умер. Но в республике фактически нет государственной системы регистрации смерти. Нет системы единого электронного реестра. Как и нет нормальной абхазской пенсионной системы. Это огромная недоработка, которую должны были бы решить госструктуры Абхазии. Но есть ощущение, что никому это не нужно", - сказала Цвижба корреспонденту "Кавказского узла".

В присвоении пенсий умерших замешаны не только родственники, деньгами умерших пенсионеров могли воспользоваться и должностные лица, полагает она. "Возможно кто-то с кем-то и договаривался, чтобы поделить пенсионные деньги. С этими конкретными случаями надо разбираться. Без чиновников такие колоссальные суммы, которые абхазское государство должно вернуть, невозможно было присвоить", - считает Цвижба.

Перерегистрация пенсионеров всегда проходит в сложных для пожилых людей условиях. "Люди сами должны выстоять, высидеть очередь. Часто, просидев весь день, не попадают на приём. Это даже при том, что офисы открыты во многих крупных населенных пунктах. Но очереди постоянные, я сам когда бывала, удивлялась этому. Это на ответственности исполнителей, которые не могут должным образом организовать работу с людьми", - пояснила Цвижба.

По её словам, политические силы в Абхазии, в том числе оппозиционные не обращают внимание на эту проблему. "Я не вижу, чтобы кто-то из оппозиционных политиков возмутился тем, какие мучения приходится проходить пожилым людям для перерегистрации", - подчеркнула Цвижба.

По её мнению, нерешенный пенсионный вопрос вызывает проблемы в отношениях Абхазии и России. "РФ и Абхазия — стратегические партнёры. Хотя в этом партнёрстве есть пункты, которые не всем нравятся и в России, и в Абхазии. И кто-то мутит, чтобы были конфликты. Чем больше таких проблем, тем больше кто-то выгод себе имеет", - резюмировала Цвижба.

Нынешняя перерегистрация регулярная и впрямую не связана с последним скандалом присвоения пенсий умерших, считает Изида Чания.

По ее словам, власти равнодушно относятся к сложностям, которые испытывают пожилые люди из-за необходимости перерегистрации. "Тех, кто не может самостоятельно передвигаться, привозят на такси. Они тоже вынуждены ждать, когда сотрудник выйдет, возьмёт их подпись, удостоверит их личность. Люди занимают очередь в 7 часов утра. Эта ситуация обычная. Она повторяется каждый год и не привязана в этому инциденту с "мертвыми душами". Речь идёт о том, что не созданы нормальные условия людям", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Чтобы получить российскую пенсию в январе пенсионерам, надо доказать что они живы, написала "Нужная газета" в своем Telegram-канале. "Чтобы успеть до нового года они с 7 часов утра, собираются на Званба и становятся в очередь задолго до того, как двери госучреждения откроют. Те кто пришли после 9 часов, в очередь не попадают", - говорится в публикации от 11 декабря.

По словам журналистки, перерегистрацию проводит филиал Пенсионного фонда России, который нанимает местных абхазских сотрудников, и частично прикомандированные из России. "Позаботиться об организации дополнительных офисов, создании благоприятных условий для приема должен Пенсионный фонд России, естественно с участием властей Абхазии», - полагает Чания.

Те, кто не успеют зарегистрироваться до конца года, смогут это сделать после, сообщила Чания. "Но это будет, наверное, уже после 15 января. И причитающуюся пенсию они задним числом получат, но возможно даже не в феврале, а позже. Потому что документооборот очень медленный", - сказала Чания.

Она уточнила, что так называемые российские пенсии в Абхазии выплачивают по договору о признании Россией обязательств СССР."Это обязательства России по пенсионерам Советского Союза. Эту пенсию получают только те, кто имел определенный трудовой стаж при СССР. Таких людей уже немного. А те, кто работал уже в постсоветское время и выходит на пенсию получают только абхазскую пенсию", - отметила Чания.

Журналист Антон Кривенюк, который ранее работал в Абхазии, сообщил, что в период его деятельности в республике проблема с пенсиями стояла очень остро и она системная.

"В стране нет электронного документооборота, нет синхронизации с данными Пенсионного фонда РФ и соответственно происходил бардак и намеренное искажение численности и персональных данных людей. Это позволяло зарабатывать деньги не только родственникам умершего. Чаще всего, сотрудники ведомств, выдающих пенсии, могли распоряжаться этими средствами. И никаких шагов, чтобы ввести электронный реестр, какое-то подобие Госуслуг, чтобы сделать учёт открытым, прозрачным, понятным, в Абхазии не предпринимается. И не делается это специально. Как и не делается это в сфере регистрации недвижимости и ЖКХ. До сих пор в Сухуме работают домоуправления и выдача справки зависит от прихоти чиновника", - рассказал Кривенюк.

Он считает издевательством над людьми условия, в которых происходит регистрация. "Под перерегистрацию отведено небольшое крыло в административном здании, люди в тесноте, без всякой электронной очереди. Это исходит из коррумпированности властей и тех институтов, что под ними находятся", - полагает журналист.

Так как проблема не новая, то политическим силам Абхазам она известна, отметил он. "Те, кто сейчас в оппозиции, сами находились у власти с 2014 по 2019 годы. Что им мешало изменить ситуацию? Видимо они тоже были выгодополучателями. В Абхазии система проста: каждый политик расставляет по разным местам "своих" людей, которые <пользуются ситуацией>. Кто-то с озера Рица привозит наличку, собираемую у людей, а кто-то присваивает деньги умерших пенсионеров. Те, кто оппонируют нынешнему руководству, придя к власти оставят то же положение", - считает Кривенюк.

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