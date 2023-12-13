Отсутствие официального статуса стало препоной для газификации сел в Дагестане

13 декабря 2023, 10:58

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Представители властей объяснили невозможность газификации ряда сел в Бабаюртовском районе отсутствием официального статуса поселений на землях отгонного животноводства, пожаловались жители. Проведение газопровода в такие поселения не предусмотрено законами, подтвердил юрист.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря было опубликовано видеообращение жителей сел Новый Борч, Камбулат и колхоза имени Ленина в Бабаюртовском районе к Владимиру Путину. Авторы обращения, села которых расположены на землях отгонного животноводства, попросили газифицировать их населенные пункты.

Отгонное животноводство – исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся, в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

Жители села Камбулат ранее обращались в администрацию района с просьбой газифицировать поселения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Арсен. "Нам отвечали, что наши села, расположенные на землях отгонного животноводства, не имеют официального статуса, поэтому по закону провести газ сюда невозможно", - сказал он.

Жительница Камбулата Айшат рассказала, что на отопление одного дома в холодный сезон уходит около 60 тысяч рублей. "Машина дров стоит от 15 до 20 тысяч. Тонна угля - от 12 до 20 тысяч рублей. Это большие деньги для жителей села", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". Она добавила, что в селе нет школы и детсада, имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Новый Борч, Камбулат, колхоз имени Ленина и некоторые другие поселения расположены на землях отгонного животноводства, которые имеют отдельный статус. Территориально они находятся в Бабаюртовском районе, но административно подчиняются другим муниципалитетам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации района.

Жители названных поселений - переселенцы из Рутульского района, которые по разным причинам в 1960-1970 годы переселились на территорию Бабаюртовского района. Всего в этих селах проживает около 5000 человек, отметил он.

Газификация таких поселений действующим законодательством не предусмотрена, подтвердил юрист Рустам Ахмедов. "Никто не выделит бюджетные средства для прокладки газопровода к селам, не имеющим никакого статуса. Речь о пересмотре регионального закона об отгонном животноводстве идет давно. Пока не будет решен этот вопрос, будут возникать подобные случаи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, несколько лет назад в селе Бюрукутан Бабаюртовского района не смогли открыть новую школу: в Минимущества мотивировали это тем, что это не земля муниципалитета, а зона отгонного животноводства, чей правовой статус регулируется отдельным законом.

"Строить на этих землях по закону нельзя, у школы нет документов на отвод территорий, оформить их нет законодательного права. Потом как-то урегулировали этот вопрос", - рассказал юрист.

Напомним, Конституционный суд Дагестана в июле 2022 года счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Без присвоения статуса на землях отгонного животноводства в Дагестане образовано 210 населенных пунктов, в которых проживает более 80 тысяч человек, сообщил ранее "Кавказскому узлу" сотрудник Минимущества Дагестана.

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