14 жителей Карачаево-Черкесии заподозрены в экстремизме

11 декабря 2023, 16:07

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Силовики задержали 14 жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в причастности к экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, сообщили в ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года пять человек были приговорены в Карачаево-Черкесии к срокам в колонии по обвинению в причастности к запрещенной организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* ("Обвинение в неверии и хиджра") появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам. Они считают вероотступником любого, кто не совершает пятикратную молитву, даже если такой человек называет себя мусульманином, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

В Карачаево-Черкесии задержаны 14 местных жителей, подозреваемых в причастности к деятельности ячейки "Ат-Такфир валь-Хиджра", сообщил сегодня представитель республиканского УФСБ.

"В результате проведенных мероприятий задержаны 14 местных жителей, причастных к деятельности экстремистской организации и ее пропаганде, в том числе в интернете", - сказал он.

По его словам, в домах задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи, а также "экстремистская литература, изобличающая их противоправную деятельность".

В отношении некоторых задержанных возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), в отношении остальных решается вопрос о возбуждении уголовных дел, информирует "Интерфакс".

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* организация признана экстремистской и запрещена в России.

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