Анапчане призвали мэрию исполнить решение суда о ремонте спортшколы

11 декабря 2023, 09:26

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На протяжении восьми лет власти Анапы отказываются исполнять решение суда, обязавшего их отремонтировать спортзал местной ДЮСШ №4, заявили участники схода. Они направили обращение в прокуратуру с просьбой наказать чиновников за неисполнение судебного решения.

Сообщение о том, что власти Анапы восемь лет отказываются исполнять решение суда, который обязал их отремонтировать здание детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) №4, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 6 декабря. "Исполнительное производство открыто в 2015 году и ничего не строится, школа стоит под открытым небом и разрушается. Когда она разрушится, исчезнет само обязательство наложенное судом реконструировать спортзал", – отметил автор сообщения.

Участники схода потребовали от властей Анапы исполнить решения судов

10 декабря около 50 жителей Анапы провели сход у памятника авиаконструктору Андрею Корытину в сквере имени И. В. Гудовича, на пересечении улиц Таманской и Протапова. На сходе они потребовали от властей отремонтировать ДЮСШ №4 на улице Ивана Голубца. Участники схода по его итогам отправили заявление прокурору края с требованием принудить мэрию Анапы исполнить решение суда о ремонте ДЮСШ, а также выяснить, почему судебное решение не исполнено до сих пор, а виновных привлечь к ответственности. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказала инициатор схода, председатель ТОСа №1 "Маяк" Елена Лейтан.

Местные жители Руслан Мошкин, Анжела Айрапетян, Елена Бардокина, Ирина Сыркина (и другие) неоднократно обращались в администрацию Анапы с просьбой отремонтировать спортшколу, однако чиновники им отвечали, что спортзал в плане по капитальному ремонту пока не стоит из-за недостатка средств. При этом о том, что суд еще восемь лет назад обязал власти отремонтировать ДЮСШ анапчане узнали совершенно случайно, подчеркнула Лейтан.

По ее словам, вопросом о ремонте спортшколы она стала заниматься, поскольку является матерью четверых детей. Из-за того, что спортивную школу закрыли, ее сын не смог заниматься там. "Мы ездили в другой конец города, было не удобно. Моя дочь 2015 года рождения постоянно просит меня отдать ее на самбо, но пока я ей обещаю это, потому что секции, самбо и дзюдо стали еще дальше <…>. Сына 2022 года я планирую отдать в новую спортивную школу борьбы (самбо и дзюдо), которую нам обещают реконструировать на улице Ивана Голубца", – пояснила Лейтан.

Жительница Анапы считает, что власти тратят на благоустройство чрезмерно много средств. В качестве примера она привела установку детского домика за шесть миллионов рублей и скалодром за более чем миллион рублей. По ее мнению, некоторых из таких объектов не отвечает стандартам, что может быть опасно для детей.

"Деньги можно было пустить на реальные нужды детей – на реставрацию спортивного здания. Но чиновники словно ждут, когда оно развалится окончательно", – сказала Елена Лейтан.

За ремонт ДЮСШ №4 высказалась пенсионерка Ирина Сыркина. "Мы все, кто ратует за сохранение этой школы, случайно в интернете выяснили, что оказывается было два решения суда от 2015 года, которыми суд обязал чиновников реконструировать школу, и 2021 года, которым суд отказал чиновникам закрыть исполнительное производство и осуществить снос школы вместо ее реконструкции. Однако до сих пор никаких изменений нет. Наши дети и внуки не могут осуществить свою мечту: заниматься в муниципальной спортшколе рядом с домом", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Анжела Айрапетян, у которой двое сыновей, заявила, что не может себе позволить возить детей за несколько километров от дома на занятия спортом в частные клубы, в то время, как она сама ходила в спортшколу №4, расположенную рядом с ее домом, когда была школьницей.

"Это было прекрасно оборудованное здание, в самом историческом центре курорта Анапа, куда приходили тысячи мальчишек и девчонок. Сейчас дети просто страдают от того, что этого здания нет", – пояснила Айрапетян корреспонденту "Кавказского узла".

Схожую позицию выразил Руслан Мошкин, у которое трое сыновей. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что ему из-за постоянных пробок на дорогах затруднительно развозить детей на спортивные занятия в частные спортшколы, находящиеся далеко от дома.

Суд отказал властям Анапы в отмене исполнения судебного решения

Участники схода предоставили корреспонденту "Кавказского узла" копии решений судов, обязавших власти Анапы отремонтировать ДЮСШ №4. Так в решение горсуда Анапы по делу №2-915/2015 от 30 марта 2015 года сказано, что проживающий рядом со спортшколой А. Чиненков обратился в суд с требованием признать здание спортивного зала аварийным и снести его. В материалах дела сказано, что ранее обрушилась кровля спортшколы из-за несоблюдения техники безопасности во время ремонта. Из-за технического состояния здания, его нельзя восстановить. В документе отмечается, что власти сделали проект по реконструкцию спортзала.

Суд так же установил, что согласно выписки из ЕГРП по состоянию на 2 октября 2014 года №26/126/2014-804 здание спортивного зала кадастровый номер 23:37:0101008:82 по адресу: Ивана Голубца. 13а, на праве собственности принадлежало муниципалитету Анапы и находилось в управлении МБОУ ДОД ДЮСШ №4.

"В ночь с 13 на 14 июля 2014 года в здании спортивного зала произошло обрушение кровли здания и потолка, расположенного непосредственно под кровлей. Согласно заключения эксперта, обрушение конструктивных элементов кровли и потолочного перекрытия здания спортивного зала произошло в следствии нарушения технологии производства демонтажных работ", – сказано в решении суда.

В этом же решении суд признал, что в обрушении кровли виновен подрядчик.

Проживающий рядом со спортзалом А. Чиненков в иске указал, что здание спортзала расположено на меже участков в нарушение правил застройки, утвержденных решением Совета муниципального образования Анапы №424 от 26.12.2013 года. Согласно этим правилам, отступ хозпостроек от межевых границ должен составлять один метр, а капитальных зданий – три метра.

Суд эти доводы отверг, отметив, что спортзал был построен в 1953 году, то есть задолго до появления этих правил, и что само здание Чиненкова было построено позже, чем был построен спортзал.

В итоге суд отказал Чиненкову в удовлетворении его иска, Чиненков обжаловал решение суда. Краевой суд 9 июля 2015 года не только отказал в удовлетворении его апелляции, но также обязал власти Анапы провести его полную реконструкцию спортзала.

"Обязать администрацию МО г.к. Анапа и администрацию МБОУ ДОД ДЮСШ №4, провести реконструкцию спортивного зала с учетом градостроительных норм и правил, в том числе и стены, расположенной со стороны земельного участка истца", – сказано в решении Краснодарского краевого суда.

На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) указано, что администрация Анапы еще в 2015 году была оштрафована на 50 тысяч рублей за неисполнение решения суда. Штраф до сих пор не оплачен. Как следует из решения Анапского горсуда от 26 мая 2021 года чиновники просили производство прекратить, но суд с этим не согласился.

После этого власти Анапы обратились в краевой суд с апелляцией, которая была рассмотрена 24 августа 2021 года. Администрации Анапы пояснила, что не может исполнить решение суда о ремонте спортзала по той причине, что есть правила, согласно котором отступ здания от межевой границы должен составлять не менее трех метров, а застройка земельного участка не менее 60 процентов. Суд эти доводы счел неубедительными и отказал властям Анапы в удовлетворении апелляции.

Юрист напомнил чиновникам об ответственности за неисполнение решения суда

Спортшкола №4 уже работала в 1953 году, отметила участница схода, председатель ТОСа №14 и старожил Анапы, 80-летняя Елена Бардокина. Она отметила, что в школьные года ходила в это ДЮСШ на тренировки. Дом, находящийся рядом с ДЮСШ, был построен позже. Его новый хозяин, который обратился в суд с требованием снести спортзал, на месте одноэтажного дома выстроил трехэтажное здание, пояснила она.

"Спортзал построен в 1953 году, а этот особняк возник вначале 2000-х", – уточнила Бардокина корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве доказательства она привела фотографию, на котором она стоит на фоне одноэтажного дома. По ее словам, этот дом как раз стоял на том участке, где сейчас находится трехэтажное здание, владелец которого потребовал снести спортзал ДЮСШ №4.

Сотрудник администрации Анапы, а также сотрудник Федеральной службы судебных приставов от комментариев отказались и рекомендовали писать официальный запрос, чтобы получить ответ о том, почему не до сих пор не исполнены решения судов о ремонте ДЮСШ №4.

Неисполнение решения суда нарушителям в административном порядке грозят крупные штрафы, а в уголовном порядке распространяется действие статьи 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта"), которая предусматривает для должностных лиц лишение свободы до двух лет, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Роман Клыков.

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