11 декабря 2023, 07:36

Военнослужащий осужден в Астрахани за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Астрахани приговорил военнослужащего Сапара Тлепова к шести годам лишения свободы, признав его виновным в уклонении от воинской службы.

По версии следствия, военнослужащий Сапар Тлепов отсутствовал в воинской части с 8 февраля по 11 июля, а также с 16 июля по 5 сентября. Оба раза он был задержан полицией.

Астраханский гарнизонный суд приговорил Тлепова к шести годам лишения свободы, передали 10 декабря "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что Тлепов признан виновным в уклонении от воинской службы.

Комментариев от Сапара Тлепова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 27 октября стало известно, что Астраханский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Мурата Бисембаева к одному году лишения свободы, также признав его виновным в уклонении от воинской службы.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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