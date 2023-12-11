Военнослужащий осужден в Астрахани за уклонение от службы

11 декабря 2023, 07:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Астрахани приговорил военнослужащего Сапара Тлепова к шести годам лишения свободы, признав его виновным в уклонении от воинской службы.

По версии следствия, военнослужащий Сапар Тлепов отсутствовал в воинской части с 8 февраля по 11 июля, а также с 16 июля по 5 сентября. Оба раза он был задержан полицией.

Астраханский гарнизонный суд приговорил Тлепова к шести годам лишения свободы, передали 10 декабря "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что Тлепов признан виновным в уклонении от воинской службы.

Комментариев от Сапара Тлепова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 27 октября стало известно, что Астраханский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Мурата Бисембаева к одному году лишения свободы, также признав его виновным в уклонении от воинской службы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.