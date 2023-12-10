Работницы сельского клуба на Кубани выступили против сокращения ставок

10 декабря 2023, 04:08

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Пять сотрудниц сельского клуба в станице Темиргоевской Курганинского района подали в суд на руководство, которое решило сократить в два раза их ставки без уменьшения нагрузки. По их мнению, руководство просто решило закрыть клуб. В свою очередь директор культурно-досугового центра, к которому относится клуб, ссылается на нехватку бюджетных средств.

Работники сельского клуба в станице Темиргоевской Курганинского района Краснодарского края в конце ноября получили уведомления о том, что их трудовая ставка сокращается вдвое без сокращения нагрузки.

Пять работников клуба подали 9 декабря иски на руководство муниципального казенного учреждения культуры "Темиргоевский культурно-досуговый центр" (МКУК "Темиргоевский КДЦ"). Подачу исков подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Курганинского районного суда. "Заседания еще не назначены. Иски находятся на распределении у председателя суда. Вероятнее всего, что их рассмотрение начнется уже в начале нового 2024 года, после новогодних праздников», - сказал он.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с сотрудницами клуба. Заведующая филиалом культурно-досугового центра Наталья Панченко, руководитель любительского объединения Наталья Гришина, культорганизатор Светлана Фищенко, руководитель театрального кружка Ольга Василенко и уборщица Татьяна Швырева заявили, что в клубе были созданы невыносимые условия труда и целью всех действий вышестоящего руководства может являться закрытие клуба.

По словам заведующей филиалом Натальи Панченко, все сотрудники клуба проводят "огромную работу". "Мы все выполняем по трудовому договору. Но создается впечатление, что от нас просто решили избавиться, филиал закрыть, а землю под ним передать кому-либо. Но к нам ходит много детей и взрослых, если закрыть наш филиал, то взрослые и дети останутся вообще без культурной жизни, потому что от нас основной центр находится в пяти-шести километрах. Никто так далеко добираться не будет", - сказала она.

По ее словам, "выделяются краевые дотации, но зарплата с каждым годом только падает". "Из-за увлечения МРОТ мы имеем сокращение на полставки. Как выживать на такие зарплаты? Этих денег едва ли хватит на оплату газа и света, которые мы оплачиваем в полном объёме, без компенсаций. Только за последние три года мы испытали на себе сокращение на 0,25 в 2022 году, дисциплинарные взыскания с лишением стимулирующих выплат, работая 10 месяцев за 13 000 рублей в месяц. С каждым новым директором - а это третий директор за три года - история с сокращением, дисциплинарными взысканиями повторяются. Нам не оплачивают работу в праздничные и выходные дни, не оплачивают переработку, для работы практически всё покупаем за собственные средства. Ремонт делаем своими силами. В филиале нет звукооператора, костюмера, хореографа, хормейстера, фотооператора и даже рабочего. И эта нагрузка ложится на каждого сотрудника филиала», - отметила Панченко.

Ольга Василенко работает в клубе 48 лет. «Получила уведомление о сокращении ставки руководителя детского театрального кружка с 14 января 2024 года на 0,5 ставки. Зарплата за последние два года понизилась значительно. В 2021 году было 350-360 тысяч годовой, в 2022-23годах - соответственно 230-240 тысяч. И это с января заберут. Мне приходится работать из-за кредитов. Пенсию, потому что работаю, получаю всего 11 тысяч. Зимой коммуналка "съедает" до 8 тысяч в месяц. Не дай Бог заболеть, лечится не за что. Почему так упала зарплата в культуре? Ответа на этот вопрос мы не можем добиться последние два года. Куда деваются стимулирующие, как они распределяются - непонятно. Нам никто объяснять не хочет. Из-за такой зарплаты во всем приходится экономить: на продуктах, одежде, свете, отоплении, газе… Естественно, ни о каком отдыхе речи не идёт. А наоборот, ищу подработку, чтобы как-то содержать себя. Как буду выживать на эти 0,5 ставки - не представляю. А ведь есть ещё проблемы домашние: котел газовый барахлит, крышу надо ремонтировать, воду автоматику уже не осилю, да и крышу тоже. Понимаете, в чем дело, вообще по учреждению после повышения в новом году средняя зарплата будет 24 тысячи рублей», - рассказала она, добавив, что высокая зарплата будет у четырех-пяти человек, а остальные будут получать тысяч по 15.

Наталья Гришина подписывала бессрочный договор, где ничего не было сказано об изменении условий в одностороннем порядке. «У меня на иждивении несовершеннолетний ребенок, студент второго курса на платной основе, проживающий на съёмной квартире. Это большие затраты для нашей семьи. Для занятий участников любительских объединений всё приобретаю из личных денежных средств, чтобы творческие работы достойно выглядели и принимали участие в различных конкурсах, выставках. Ребята будут лишены возможности заниматься творчеством, раскрывать свои таланты, так как добираться до ближайших учреждений такого вида им не на чем, - расстояние около шести километров", - рассказала она.

Стаж Светланы Фищенко в культуре - 20 лет. «Работу свою очень люблю, живу, можно сказать, ею. Очень тяжело переносить подобное давление со стороны нашего руководства. Зарплата маленькая, выплату стимулирующих приостановили на основании чего - не знаю, с сокращением я не согласна. У меня сын школьник, ходим к репетиторам, нужно платить страховку каждый месяц + коммуналка. Очень тяжело выживать на копейки. На работу за свои деньги покупаю всю необходимую канцелярию. А с сентября месяца мне мой работодатель запретила привозить на занятия в филиал моего сына, хотя заявление на разрешение привозить ребенка было лично подписано самой Ефременко С. В. Для меня это очень больно, больнее чем лишение стимулирующих. Норму по проведению мероприятий на ставку я перевыполняю, также выполняю работу за фотографа, художника-оформителя, рабочего (да и такое бывает), а с сокращением мой объём работы остаётся прежним. Значит я должна работать за гроши, но выполнять работу как на ставку. Очень тяжело работать, когда тебя постоянно подводят к выговорам и составляют акты. Это какое-то издевательство. Просто не дают работать. Мы постоянно на взводе. Долгое время покупала воду в кулер за свои деньги. Последний раз при установке воды в кулер сорвала спину, лечилась месяц, теперь тяжелое категорически запрещено поднимать. Лечение вышло очень дорогим», - рассказала она.

Татьяна Швырева также не согласна с сокращением ставки. "По нормативам мне положено мыть 500 квадратов - здание филиала - и сокращение на 0,5 ставки объем работы не уменьшит, так и останется. Кроме этого я выполняю работу дворника, так как дворника у нас нет. При такой мизерной зарплате на 0,5 ставки как можно прожить», - задается она вопросом.

Наталья Панченко подтвердила, что они подали иски к руководству КДЦ в суд. Кроме того, от себя она подала еще два иска - «по отпуску и выговору».

В исках сотрудников "об обжаловании действий руководства МКУК "Темиргоевский КДЦ", связанного с сокращением должности руководителя театрального кружка на 0,5 ставки», в частности, сказано, что в день принятия на работу каждого сотрудника с ними заключались трудовые договора. Однако 01 ноября 2023 года работодатель ознакомил каждого с уведомлением от 31 октября 2023 года о сокращении занимаемых должностей на 0,5 ставки. Все истцы указали, что с данным решением категорически не согласны и считают его незаконным. Они просят «признать незаконным приказ директора МКУК «Темиргоевский КДЦ» <...> «О сокращении ставок и штата работников учреждения».

Директор культурно-досугового центра Светлана Ефременко сообщила корреспонденту "Кавказского узла" об «оптимизации пятерых работников сельского клуба». Она сослалась на нехватку бюджетного финансирования, необходимость «экономить средства» и работать более эффективно. При этом на вопрос, есть ли у нее претензии к работе подчиненных, она ответила: "Нет, никаких претензий нет".

«В станице Темиргоевской находятся два "очага культуры", удаленные друг от друга на пять-шесть километров. В сельском клубе, который возглавляет Наталья Панченко, работают четыре педагога. Клуб располагается на улице Прогонная, 43. И является структурным подразделением клуба на улице Школьная, 22. Всего у нас было 35 ставок. На улице Школьная, 22 - 30 ставок на полный рабочий день, а в сельском клубе - пять ставок. Решено сократить вполовину с целью оптимизации, и тогда с нового года у нас образуется 33 ставки», - рассказала Ефременко.

По ее словам, в «сельский клуб» или филиал КДЦ ходят в кружки 18 детей и 10 взрослых, а в головном учреждении - в разы больше. Она так же отметила, что работает в КДЦ всего восемь месяцев, но, наблюдая за работой «сельского клуба», сочла, что ему необходима «оптимизация».

Глава Темиргоевского поселения Владимир Колтышев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "с финансированием в поселении проблем нет". "В этом году даже выделены средства на капремонт сельского дома культуры, где и развернулся конфликт", - отметил он.

По его информации, «на следующий год заработные платы сотрудникам КДЦ повышаются, однако все распределения заработной платы и ее назначение идут через решение комиссии по зарплате и директора КДЦ Светлану Ефременко». Колтышев заверил, что «в этот процесс не вмешивается» и у него к «работникам сельского клуба претензий нет».

Депутат городской думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что получил обращение от пяти сотрудников МКУК "Темиргоевский КДЦ, которые жалуются на нарушение своих трудовых прав. Аналогичное обращение было направлено депутату совета Курганинского городского поселения Ирине Смирновой. «Мы вникли в проблему, изучили ее и пришли к выводу, что права работников действительно нарушены. Мы намерены заступиться за них, в том числе гласностью и распространением информации и неправомерных действиях руководителей», - рассказал он, добавив, что лично выезжал на место и беседовал с работницами дома культуры.

По мнению адвоката Романа Лыкова, "руководство в данном случае поступает не по закону с работниками, потому что не имеет права в одностороннем порядке менять трудовой договор и переводить сотрудников с полной ставки на половину ставки, при этом оставляя объем работ, как на полную ставку".

По мнению Лыкова, подача исков - правильный шаг, он полагает, что суд станет на сторону сотрудников клуба. "В соответствие со статьей 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. Согласно статье 82 ТК РФ, при принятии решения о сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров с работниками <...> работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий", - процитировал он корреспонденту "Кавказского узла" закон.

Наталья Панченко отметила, что через профсоюз работники клуба приказ не получали. Она также отметила, что действия руководства прямо противоречат указу президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", которым предписано "к 2030 году каждому учреждению культуры обеспечить увеличение качества творческих мероприятий, а также их посетителей в три раза и, соответственно, улучшить качество работы клубных формирований».

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