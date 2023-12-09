Жители Волжского пожаловались Бастрыкину на застройщика

09 декабря 2023, 20:02

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Застройщик в Волжском собрал деньги на строительство жилья и не выполнил обязательства, пожаловались авторы видеообращения к председателю Следкома Александру Бастрыкину и призвали завести уголовное дело. В действиях застройщика есть признаки мошенничества, указал адвокат.

Жители Волжского записали видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении застройщика. По их словам, мужчина брал деньги на строительство индивидуальных жилых домов, но условий договора не выполнял и деньги не возвращал, сообщает сегодня V1.ru.

Заказчики строительства рассказали, что обращались в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела, пояснив, что, если застройщик попытался выполнить работы, но не смог, то это не мошенничество, а несоблюдение условий договора.

По данным издания, от действий застройщика пострадали около 20 жителей Волжского. На кадрах видеообращения, которым проиллюстрирована публикация, видны около десятка мужчин и женщин разного возраста. От имени собравшихся к Бастрыкину обращается одна из женщин.

"Он обманул огромное количество людей на сумму более 15 миллионов рублей. Все обращения в полицию, в прокуратуру не дают никаких результатов, наши дела не объединяют, и этим товарищем никто не заинтересовывается. В то же время он постоянно, из года в год занимается одним и тем же вопросом — обманывает граждан. Просим вас […] поддержать нас и назначить хорошее расследование", - говорится в видеообращении.

Собравшиеся пояснили, что застройщик собирает деньги на строительство, начинает его, а потом "бросает этих людей на деньги и исчезает".

В действиях застройщика усматриваются признаки мошенничества, указал адвокат Эдгар Кармазиновский, представляющий интересы пострадавших. "Исходя из тех документов, что мне удалось изучить, можно предположить, что в действиях [мужчины] усматривается состав преступления по статье «Мошенничество». Сейчас мы намерены добиваться проведения процессуальной проверки, возбуждения уголовного дела, объединения всех заявлений пострадавших в одном деле, его скорейшего и качественного расследования", - привело слова адвоката издание.

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