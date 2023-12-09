Житель Кубани задержан за схрон с патронами

09 декабря 2023, 08:32

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Коммунальщики обнаружили в лесопосадке в Динском районе схрон с более чем 870 патронами. Силовики задержали за хранение боеприпасов местного жителя.

В Динском районе рабочие обнаружили схрон с патронами. В полицию о находке сообщил руководитель организации, работники которой проводили ремонтные работы.

Силовики приехали на место находки и изъяли более 870 патронов для автомата Калашникова, информирует 8 декабря "Кубань-24".

В ходе следствия был найден и владелец схрона. Им оказался 23-летний местный житель, который признал вину и был задержан. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает "Живая Кубань".

"Кавказский узел" писал, что в апреле на границе Ростовской области пограничники обнаружили тайник, в котором находились 14 гранат Ф-1 и РГД-5.

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