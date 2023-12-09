09 декабря 2023, 05:47

Власти выделили деньги для компенсаций обманутым дольщикам на Кубани и в Калмыкии

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Обманутые дольщики шести проблемных домов в Краснодаре и двух проблемных домов в Элисте получат компенсации, сообщило правительство Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации выделило более 6,9 миллиарда рублей на выплату компенсаций обманутым дольщикам в ряде регионов России.

По словам вице-премьера Марат Хуснуллина, власти рассмотрели 48 проблемных объектов в 14 регионах и признали пострадавшими 1669 дольщиков, которые получат денежное вознаграждение за покупку квартир в проблемных домах, сообщает 8 декабря "Домклик".

В числе регионов, где находятся заинтересовавшие власти проблемные дома - Калмыкия и Краснодарский край. На Кубани речь идет о двух домах застройщика ООО "Инвест-Кубань", расположенных в поселке Краснодарском, литеры 1 и 2, и четырех домах застройщика ООО "СтройТрест", расположенных в Краснодаре по адресу: почтовое отделение №87, литеры 3-6. В Калмыкии речь идет о двух домах застройщика ООО "СК "Кристалл-Строй", расположенных в 5-м микрорайоне Элисты, говорится в сообщении на сайте правительства Российской Федерации.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем.

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Примечание:

"Обманутая дольщица из Сочи заявила о давлении следствия", "Бастрыкин поручил расследовать обман дольщиков в Анапе", "Гуслякова прекратила голодовку после обещания властей решить вопрос с выплатами".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 декабря 2023, 04:48

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