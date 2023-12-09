09 декабря 2023, 04:48

Водитель автобуса осужден из-за ДТП в двумя погибшими

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К трем годам колонии-поселения приговорил суд в Краснодарском крае водителя туристического автобуса после ДТП в июле 2021 года, в котором погибли два человека.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля 2021 года в Апшеронском районе Краснодарского края туристический автобус из-за отказа тормозной системы при прохождении поворота съехал с дороги. 26 июля врачи сообщили, что состояние здоровья всех пострадавших стабилизировалось. Водитель автобуса был заподозрен к нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Апшеронский районный суд признал водители туристического автобуса, попавшего в июле 2021 года в аварию, виновным в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ , пишет 8 декабря "Живая Кубань".

Водитель автобуса приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года, информирует "Кубань 24".

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Примечание:

"Водитель автомобиля погиб в зоне подтопления в Сочи", "Восемь человек пострадали при ДТП с "Газелью" под Астраханью", "Три человека погибли при ДТП с маршруткой на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 декабря 2023, 05:47

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