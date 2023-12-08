08 декабря 2023, 14:00

Суд на Кубани счел беседы об исламе нелегальным миссионерством

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Гражданин Узбекистана Илесбек Балтаев оштрафован на Кубани за незаконное миссионерство, которым суд посчитал беседы об исламе и молитвы в молельной комнате.

Кавказский райсуд Кубани признал гражданина Узбекистана Илесбека Балтаева виновным в незаконном миссионерстве и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно административному протоколу, Балтаев организовал во временной пристройке молельную комнату, где совершали намаз и проводили беседы по основам ислама. Дело было возбуждено на основании доноса в Центр по противодействию экстремизму. В суде обвиняемый признал вину и просил не выдворять его из России, поскольку находится в стране на законных основаниях, пишет издание.

Илесбек Балтаев был признан виновным по части 5 статьи 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства), которая предусматривает штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России или без такового, указано в карточке дела на сайте суда.

Карточка дела обновлена 4 декабря, в ней опубликовано постановление, датированное 12 октября. "Балтаев И.А., путем организации молельной комнаты для мужского пола, допустил миссионерскую деятельность путем разъяснения основ ислама и чтения намаза, в нарушение ч. 2 ст. 24.1 Федерального закона от 26.09.1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», то есть, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ", - говорится в документе.

Суд счел смягчающим обстоятельством признание вины подсудимым и назначил ему минимальное наказание, указано в постановлении.

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Примечание:

"Ростовский священник оштрафован за незаконную миссионерскую деятельность", "Дело верующей из Черкесска направлено на пересмотр", "Верующему из Абинска отказано в смягчении сурового приговора по делу об экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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