JAMnews: женщины-дворники подвергаются смертельному риску на дорогах Азербайджана

08 декабря 2023, 13:32

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Женщины, которые подметают автодороги в Азербайджане, становятся жертвами ДТП и сталкиваются с проблемой отсутствия компенсаций, но вынуждены заниматься опасной работой из-за риска безработицы, указало издание JAMnews.

Уборщицы дорог в Азербайджане рискуют стать жертвами ДТП, но вынуждены продолжать чистить улицы, чтобы не остаться без работы, сообщило 5 декабря JAMnews в материале "Уборщицы на автодорогах в Азербайджане".

В качестве примера в публикации приведена история 63-летней Набат Магеррамовой, которая 21 год работает дворником на центральных улицах Баку. По словам женщины, каждое утро она выходит подметать дороги, по которым ездят машины. Работать на трассе опасно, но другого выхода, по словам женщины, у нее нет, так как она рада, что у нее есть хоть какая-то работа, пишет автор статьи Фатима Мовламлы.

"Меня трижды сбивала машина. Вот вчера наехала и уехала. Было четыре часа утра. Аварии чаще происходят именно в это время. Когда темно, уличные фонари выключены. Машина сбила меня и поехала дальше. Я даже не разглядела, что за машина была. Мне повезло, что я не получила серьезных травм. Немного болела спина, сегодня уже стало лучше, вот и вышла на работу", - рассказала Набат Магеррамова.

После первых двух аварий, по словам женщины, она подавала заявления в полицию, но водителей, сбивших ее, не нашли. В последний раз она не стала жаловаться. Хотя все три несчастных случая произошли во время работы, работодатель никакой ответственности не понес, женщина оплачивала свое лечение сама, говорится в публикации.

Магеррамова назвала свою зарплату "ничтожной". "Я, например, получаю 600 манатов [около 350 долларов]. Из них 200 манатов я плачу в банк за кредит, а остальные 400 манатов идут на погашение долгов, которые я беру каждый раз, чтобы прожить до конца месяца", - рассказала она.

Азербайджанские СМИ нередко публикуют новости об уборщицах дорог, которые погибли после того, как их сбила машина. Так, авария со смертельным исходом произошла 30 октября в Сураханском районе Баку на скоростной трассе, ведущей в аэропорт. 54-летнюю Пери Мамедову, жительницу села Лазылар Товузского района, во время работы сбила машина. В марте этого года машина сбила двух женщин, подметавших дорогу в Евлахе. Одна из них, 49-летняя Сабина Аскерова, скончалась, пишет издание.

Дворник, названная в публикации условным именем Зохра Ханиева, подметает дороги в одном из отдаленных районов Баку. Несколько месяцев назад ее сбила машина, когда она переходила дорогу с тачкой, в которой были чистящие средства. Водитель скрылся с места происшествия.

"Я на работе сказала, что не могу наступить на ногу, вместо больницы меня отправили домой. Сказали, мол, недельку отдохни и все пройдет. Всю эту неделю я корчилась от боли дома. У меня не было денег, не смогла даже поехать в больницу, мазала мази и все", - рассказала она изданию.

Большинство уборщиц неохотно говорят о своих проблемах, утверждается в публикации. "Около десяти уборщиц, с которыми мы попытались договориться насчет интервью, сказали, что работодатели угрожали увольнением, если они будут общаться с журналистами. Вот им и приходится молчать, чтобы не потерять работу", - указала Фатима Мовламлы.

Вопрос о замене дворников спецтехникой часто обсуждается, эта проблема не решается уже много лет. В Азербайджане давно должна быть создана безопасная система очистки улиц, сообщил депутат парламента Фазиль Мустафа. "Во многих зарубежных странах люди уже не подметают дороги, их убирают специальные машины. Если человек подметает автодороги, всегда будет риск опасности. Поэтому для очистки улиц следует использовать технические средства. Конечно, замена людей техникой означает, что десятки тысяч людей останутся безработными", - приводятся в публикации его слова.

Необходимо принять меры для безопасности дворников, убеждена юрист Инара Джамал. "Например, они во время работы должны быть обеспечены сигнальными устройствами, передвижными барьерами, светоотражающей одеждой, чтобы водители могли их заметить. Хотя эту одежду выдают дворникам, работающим на центральных дорогах города, мы не видим, чтобы ее носили те, кто работает на отдаленных территориях. Что касается барьеров, то уборщики должны ставить их на очищаемой территории, чтобы машины корректировали свои движения. Барьеров во время уборки на дорогах мы никогда не видим", - сказала она изданию.

Если с работником при профессиональной деятельности произошел несчастный случай, ответственность за это ложится на работодателя, подчеркнула Джамал. "Для расследования несчастных случаев на производстве работодатель должен в тот же день сообщить об этом в государственную инспекцию труда. В противном случае предприятие будет оштрафовано на сумму от 1000 до 1500 манатов [около 600-900 долларов]. Страховщик должен быть проинформирован в течение трех рабочих дней со дня происшествия. Компенсация ущерба выплачивается в размере процента утраты им трудоспособности. Если зарплата работника составляет 300 манатов и если он потерял 60-70 процентов своей трудоспособности, то должен получать ежемесячную зарплату в размере 70 процентов от этих 300 манатов. В случае смерти выплата 100-процентная", - рассказала юрист.

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