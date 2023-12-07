Власти Тбилиси снесли нелегальные жилые постройки в районе Самгори

07 декабря 2023, 01:04

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Более 20 нелегальных жилых домов в поселке Африка снесены по решению мэрии Тбилиси. Жители демонтированных строений утверждают, что они остались без крова вместе с маленькими детьми.

Демонтаж нелегальных строений начался ночью 6 декабря. Для сноса домов муниципальная инспекция пригнала на территорию поселка тяжелую технику. По словам местных жителей, инспекция некоторое время держала территорию под наблюдением, но о сносе людей не предупреждала.

"Я живу тут уже больше месяца, все внутри было оборудовано. У ребенка день рождения, исполнилось восемь лет. Теперь мы остались на улице под открытым небом. Я простояла всю ночь, думая, куда мне выбраться отсюда. [Ребенок] кричал, мы всю ночь не могли успокоиться", - заявила одна из местных жителей телеканалу "Мтавари архи".

Днем 6 ноября мэрия распространила заявление, что муниципальная инспекция Тбилиси демонтировала более 20 недостроенных зданий в районе Самгори, чтобы предотвратить незаконное задержание и захват государственных и муниципальных земель. Власти призвали граждан воздержаться от "противоправных действий" в связи со сносом и "не вступать в недобросовестные сделки с мошенническими группами, которые обещают легализовать государственные земли".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе также заявил. что в поселке во время демонтажа нелегальных домов никто не жил. "У нас есть ряд программ, которые помогают гражданам. Если у человека нет жилья, мы сдадим или предоставим муниципальное жилье бездомным семьям. Я также много раз показывал общественности, кто стоит за подобными акциями – люди, у которых есть жилплощадь в Тбилиси и в регионах. Также, если у кого-то нет жилья в Тбилиси, это не значит, что мэрия Тбилиси даст ему квартиру", - заявил он в эфире "Мтавари архи".

"Кавказский узел" писал также, что в октябре Верховный суд Грузии постановил выселить из домов в тбилисском поселке Коджори 14 семей, которые получили это жилье от государства больше 20 лет назад. Люди легально жили в поселке на территории бывшего пионерлагеря с 1998 года, однако позже территория оказалась передана частной фирме, которая через суд добилась их выселения.

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