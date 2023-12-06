06 декабря 2023, 08:46

Правозащитники призвали переселить жильцов аварийного дома в Тбилиси

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Властям Тбилиси следует оперативно переселить людей из здания социального жилья, поскольку оно находится в аварийном состоянии, и есть риск обрушения, заявила правозащитная организация "Центр социальной справедливости".

5 декабря НПО "Центр социальной справедливости" призвала мэрию Тбилиси переселить в безопасное место жильцов социального жилья в поселке Орхеви. Как пояснили в организации, им стало известно о результатах технической экспертизы здания социального жилья, согласно которой эксплуатация здания недопустима без проведения специальных фортификационных работ.

Согласно заявлению "Центра социальной справедливости", в ноябре 2022 года совет Самгорского района объявил тендер на подготовку инженерно-проектных исследований Орхевского социального жилья. В результате выяснилось, что состояние здания не соответствует требованиям сейсмической безопасности, а конструктивные элементы здания является находятся в неудовлетворительном состоянии, и есть опасность "мгновенного обрушения", говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"В связи с этими и другими проблемами, согласно исследованию, функционирование здания не допускается без усиления конструктивных элементов, а население должно быть эвакуировано во время проведения работ для безопасной эксплуатации здания", - заявили правозащитники.

Здание социального жилья в Орхеви было построено в 1967 году, первоначально там располагался комбинат школьного питания. В 2017 году там были поселены бездомные семьи – по данным мэрии Тбилиси, в 2022 году там жили 260 человек, сообщил "Центр социальной справедливости".

"На протяжении многих лет жильцы социального жилья Орхеви, в том числе дети и люди с ограниченными возможностями, вынуждены жить в ненадлежащих условиях. Среди проблем - постоянный шум, перенаселенность, сырость, ограниченный доступ к важным услугам и инфраструктуре. В последнее время особенно остро стоит неблагоприятное положение здания – жители говорят, что стены и потолки в нескольких квартирах повреждены и даже сломаны", - указано в заявлении организации.

Несмотря на жалобы жильцов, мэрия Тбилиси не предоставила общественности информацию о конкретном плане по обеспечению их безопасным и надлежащим жильем, указали правозащитники. "Мы обращаемся к мэрии Тбилиси, принимая во внимание ситуацию в социальном жилье Орхеви: обеспечьте перевод жильцов в безопасное и достойное жилье в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.

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Примечание:

"Участники протеста в Тбилиси потребовали остановить снос самостроев", "Беженцы в Тбилиси провели акцию протеста против выселения", "Общежитие для беженцев сгорело в центре Тбилиси".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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