Тело гражданина США обнаружено в центре для мигрантов на Кубани

05 декабря 2023, 09:51

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Тело 56-летнего гражданина США Эрнеста Гарри Митчелла было обнаружено силовиками в одном из помещений центра для нелегальных мигрантов в Гулькевичском районе Краснодарского края, куда Митчелл был помещен для ожидания выдворения за пределы России по решению суда.

По данным источника в правоохранительных органах, гражданин США совершил суицид в центре для нелегальных мигрантов, расположенном в Гулькевичском районе Краснодарского края.

Он был помещен в центр для нелегальных мигрантов после того, как попытался выехать в Абхазию с незадекларированными деньгами. В центре гражданин США ожидал депортации, привело 4 декабря РИА "Новости" слова источника.

Силовики обнаружили тело 56-летнего гражданина США Эрнеста Гарри Митчелла в одном из помещений во время его осмотра, передал 4 декабря "Коммерсант" со ссылкой на источник в силовых структурах.

В карточке дела на сайте Центрального районного суда Сочи сообщается, что ранее Митчелл был оштрафован на три тысячи рублей за нарушение правил въезда в Россию и пребывания в стране. Также суд принял решение выдворить его из России. До исполнения постановления он был помещен центр временного содержания иностранных граждан.

По версии задержавших его силовиков, у гражданина США не было полиса медицинского страхования. Во время суда Митчелл объяснил, что считал свой медицинский полис действительным. По его словам, перед отъездом он обратился с уточнением в страховую компанию, где ему сказали, что документ действует на территории всех стран. Виновным в совершении административного нарушения он себя признал, сказано в постановлении суда.

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