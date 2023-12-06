Отчет властей Махачкалы о проверке детсадов вызвал скепсис в соцсети

06 декабря 2023, 10:52

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В детсадах проведены проверки на предмет коррупции и нарушения трудового законодательства, отчитались власти Махачкалы. Проблемы с поборами и коррупцией, а также нехваткой мест в детсадах хроническая, и виновны в ней сами чиновники, заявили комментаторы в соцсети.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов поручил подчиненным провести проверки детсадов в городе в связи с частыми жалобами родителей, которые сталкиваются с трудностями устройства детей.

В одном из детсадов были выявлены нарушения трудового законодательства. Проверку провели сотрудники управления общественной безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками управления образования, сообщили 4 декабря "Махачкалинские известия".

Пост о том, что сотрудники администрации Махачкалы провели проверку в детсадах города был также опубликован в Instagram-паблике* dagizvestiyaa, на который подписаны около 391 тысячи пользователей. На 08.00 мск эта запись набрала 873 отметки "нравится" и 57 комментариев.

"Город растёт, а садики с советских времён. Строить надо, чтобы детям хватало мест, а не проверки устраивать", – написала zainab_0224.

"Смысл этих проверок? Можно подумать, коррупция заканчивается на воспитателях и заведующих детсадов. Тот, кто проверяет эти сады, тот тоже заодно с ними, а ниточка тянется дальше. Нарушение трудового законодательства? Самим не смешно? Зачем отправили и что нашли?" – задалась вопросами neznakomka_scarlett.

"А почему только в Махачкале? В Каспийске тоже устройте проверки, где за одного ребёнка просят 40 тысяч, чтобы устроить. И очередь, которая идёт не вперёд, а назад", – отметила ibrahimovna11_08.

"Давно пора. Мест не бывает. Но как только предложишь им деньги, сразу находят место", – заявила aida_66662.

"Как в Дагестане, по-моему, нигде не берут столько денег, чтобы устроить ребёнка в государственный садик", – считает djama26.09.

"Если устанавливать во всех садах камеры, будет порядок", – считает asiyat.2021.

"Пусть устанавливают во всех садиках школах видеокамеры, чтобы родители могли видеть, что там происходит. Только тогда будет порядок", – высказал схожее мнение ar_sen9144.

"Кавказский узел" также писал, что 18 сентября 2022 года в соцсетях распространилось видео, на котором воспитательница одного из детсадов Махачкалы грубо обращалась с ребенком-аутистом.

В Дербенте 3 декабря 2019 года была задержана женщина, которая присматривала за трехлетней девочкой, пока ее мать была в отъезде. Няня была заподозрена в непреднамеренном убийстве девочки. По словам женщины, она увидела, как девочка забралась на кухонный шкаф за сладостями, ударила ее по ногам, отчего та упала, сильно ударилась и умерла на месте.

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