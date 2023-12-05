Оппозиция в Азербайджане сочла мягким наказанием увольнение силовика за избиение подростка

05 декабря 2023, 03:49

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В поселке Вандам полицейские остановили автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Сын мужчины закидал силовиков камнями, за что был избит одним из них. Полицейского уволили. Представители азербайджанской оппозиции сочли увольнение слишком мягким наказанием для силовика.

По распоряжению министра внутренних дел Азербайджана из органов полиции уволен патрульный полицейский, избивший 2 декабря 12-летнего подростка на посту в поселке Вандам Габалинского района.

Жители поселка Вандам рассказали 4 декабря корреспонденту "Кавказского узла", инцидент произошел вблизи авторемонтной мастерской, где патруль дорожной полиции остановил легковой автомобиль. При проверке оказалось, что водитель и пассажир - брат водителя находятся в состоянии алкогольного опьянения. "Полиция отстранила водителя от управления машиной и намеревалась взять автомобиль на штрафную стоянку, но находящийся в машине 12-летний сын водителя принялся закидывать полицейских камнями. Тогда один из сотрудников полиции избил подростка. Происшествие снято на телефон прохожим и выставлено в сеть. Избитый подросток госпитализирован в больницу Вандама", - рассказал житель поселка, пожелавший остаться неизвестным.

В пресс-релизе МВД от 3 декабря сказано, что в Баку совершено нападение двух взрослых на патруль полиции. Инцидент произошел 2 декабря в поселке Вандам Габалинского района. Гражданин С.Агаев, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, создал опасную ситуацию в общественном месте, утверждают в МВД Азербайджана. «Близкие родственники, находившиеся с Агаевым во время задержания, и несовершеннолетний, находившийся рядом, оказали сопротивление сотрудникам полиции, попытались забросать их камнями и повредить служебный автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело и арестованы два человека. В то же время в отношении сотрудника полиции, который превысил полномочия в отношении несовершеннолетнего, была проведена служебная проверка, он был исключен из органов внутренних дел», - сообщили в МВД.

Депутат Милли Меджлиса Рузи Нуруллаев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что удовлетворен увольнением полицейского, который "конечно же, не должен был избивать подростка". "Но полицейские тоже люди, у них есть нервы. Полицейский уволен, считаю наказание суровым и достаточным", - отметил депутат. Он предложил не раздувать эту историю и не обвинять всю полицию за проступок одного, теперь уже бывшего сотрудника.

Активист партии "Мусават" Тофик Ягублу, напротив, считает неправильным мягкое наказание полицейского, так как за такой же проступок гражданского человека обязательно приговорили бы к лишению свободы. "Наверное, МВД разыщет и накажет гражданина, снявшего инцидент и разместившего запись в социальной сети", - высказал мнение Ягублу.

Председатель "Центра исследований против пыток" Фикрет Сафарли осудил жестокое обращение полицейского с подростком со стороны сотрудника МВД. По его мнению, невозможно оправдать жестокость хулиганским поведением ребенка. Центр призвал генерального прокурора и МВД привлечь бывшего сотрудника к ответственности.

Лидер Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли также распространил заявление в связи с инцидентом. Он возложил ответственность на центральную власть, сказав, что происшествие в селе Вандам указывает на то, что полиция избивает не только протестующих оппозиционеров, но и далеких от политики граждан. Керимли видит выход в смещении власти, виновной в полицейском бесчинстве.

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