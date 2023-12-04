Ростовские коммунисты добились сноса памятника Врангелю

04 декабря 2023, 15:00

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Памятник барону Врангелю, установленный около кадетского корпуса ростовского вуза, убран после протестов местных коммунистов. Памятник был установлен без разрешения властей, объяснили в реготделении КПРФ.

Памятник барону Врангелю, установленный в начале ноября около кадетского корпуса Донского государственного технического университета (ДГТУ), был снесен 29 ноября, сообщил в тот же день ростовский телеграм-канал Don Mash. "Коммунисты требовали снести бюст "чёрного барона"... Сообщается, что сегодня бюст белого генерала всё же снесли", - говорится в публикации.

Сотрудница пресс-службы ростовского обкома КПРФ подтвердила, что с самого начала в обкоме негативно отнеслись к памятнику и сыграли свою роль в его демонтаже. "Нам удалось установить, что инициатором установки бюста барона Врангеля было, как они себя называют, «Русское историко-просветительское общество имени Александра III», расположенное в Санкт-Петербурге. Как мы поняли, связи с этой организацией давно имеют в руководстве кадетского корпуса", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она пояснила, что Врангель "мало связан с Ростовом". "Он здесь учился, но не родом из Ростова. Он известен как белогвардейский генерал и лидер белой эмиграции. КПРФ выступила против установления памятника ему, что принципиально важно, на территории образовательного учреждения", - рассказала сотрудница пресс-службы реготделения КПРФ.

В соответствии с законом любой памятник или памятный знак должен пройти через специальную комиссию горадминистрации Ростова-на-Дону, отметила она. "Подаётся пакет документов и выдаётся разрешение. Когда инцидент с установкой произошёл, фракция КПРФ в гордуме направила запрос в администрацию города, чтобы выяснить законность установки бюста. И наши опасения подтвердились: никакого пакета документов не подавалось, вопрос об установке памятника Врангелю на территории учебного заведения не рассматривался. И поэтому на фоне общественного резонанса его по-быстрому тихо убрали", - сказала представитель КПРФ.

Сотрудница мэрии Ростова-на-Дону сообщила, что установка памятника Врангелю, как и его снос на территории кадетского корпуса ДГТУ, не в компетенции мэрии. "По всем вопросам нужно обращаться только в ДГТУ. Отчасти Департамент архитектуры занимается вопросами установки памятников, но в данном случае решение принимало руководство ДГТУ, они установили бюст и потом он был ими перемещён. В Департамент архитектуры был ряд обращений граждан по этому памятнику, и они были переданы [ректору ДГТУ Бесариону] Месхи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудница администрации кадетской школы «Второй Донской кадетский корпус имени императора Николая ІІ" ДГТУ признала, что бюст был убран, но отметила, что решение принимало руководство вуза. "Наша головная организация — ДГТУ. Мы структурное подразделение вуза. Там решения принимались. Мы сами этого не имеем права делать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, основанием для установки бюста было то, что кадетский корпус имени Николая Второго был в годы гражданской войны 1918-20 годов учрежден самим генералом Врангелем. "То место, где находится сейчас кадетский корпус и ДГТУ, не связано с Врангелем. Просто мы носим название "Второй Донской кадетский корпус имени Николая Второго", который был организован в своё время Врангелем в Крыму. Когда учреждали наш кадетский корпус в 1995 году, его основатели взяли название, придуманное самим Врангелем, и считают себя преемниками", - пояснила представитель кадетского корпуса.

В истории с установкой и демонтажом памятника имела место несогласованность, считает директор и главный редактор ростовской газеты "Наше время" Вера Южанская. "Конечно, без разрешения памятники не устанавливают. Разве что на частной территории. Я не знаю статуса территории, где устанавливали памятник, но скорее всего это госучреждение", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в регионе был прецедент негативной реакции на установку памятника на частной территории. "На одном частном подворье в области поставили памятник генералу Краснову. И с этим много лет ничего не могут сделать", - рассказала Южанская.

Она сообщила также, что в Ростове-на-Дону были случаи установки и скорого сноса памятников. "Это было с установкой памятника скрипачу Моне. Это был реальный человек, талантливый скрипач, играл в ресторанах. Ему поставили памятник, потом сняли. Объяснили это не политическими причинами, а причинами безопасности установки монумента. Не выдержана была технология при установке, он шатался", - рассказала Вера Южанская.

Установку и снос памятников регулирует как федеральное, так и региональное законодательство, указала адвокат Марина Агальцова. "Просто так установить, как и демонтировать памятники нельзя. Был случай в Твери, когда Тверском медуниверситете убрали мемориальные доски со стен зданий университета. В этих здания раньше размещалось местное НКВД. Доски были установлены в память о поляках, которых расстреливали буквально в этих зданиях. Доски демонтировали, ссылаясь, что они установлены не в соответствии с процедурой. Обычно целесообразность установки памятника рассматривается градостроительной комиссией, которая назначает публичные слушания. По каждому муниципальному образованию есть своя процедура", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В случае с установкой бюста Врангелю не было соответствующей процедуры, предположила юрист. "Видимо, памятник установлен учебным заведением по собственной и инициативе. А затем им намекнули, что не было разрешения на установку памятника. Поэтому они его и удалили", - сказала Агальцова.

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