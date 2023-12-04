Мужчина держит плакат с критикой и обвинениями в адрес Рамзана Кадырова. Тюмень, 4 декабря 2023 г. Фото https://t.me/sotaproject/70316 надпись на плакате заретуширована

04 декабря 2023, 13:20

Пикетчик задержан в Тюмени после критики в адрес Кадырова

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Силовики в Тюмени задержали мужчину, который держал плакат с критикой и обвинениями в адрес Рамзана Кадырова.

В Тюмени задержан мужчина, который шел по городу с плакатом, содержащим критическую оценку и обвинения в адрес Рамзана Кадырова, сообщил источник в силовых структурах. "Мужчина задержан. В настоящее время выясняются мотивы его поступка", - приводит сегодня его слова Ura.ru.

По данным источника, задержанному мужчине 31 год, он житель Тюмени, ранее в протестных акциях замечен не был, пишет издание.

Очевидцы сообщили, что мужчина шел по центру города в сторону Центральной площади, информирует тюменское издание 72.ru. По данным источника издания, мужчину задержали сотрудники полиции. В УМВД от официальных комментариев отказались, говорится в публикации.

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Примечание:

"Четыре участника пикета у представительства Чечни освобождены в Москве", "Краснодарские активисты провели пикеты с осуждением высказываний Кадырова", "Европейский комитет против пыток осудил Россию за нарушения прав человека в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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