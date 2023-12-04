Пикетчик задержан в Тюмени после критики в адрес Кадырова

04 декабря 2023, 13:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Тюмени задержали мужчину, который держал плакат с критикой и обвинениями в адрес Рамзана Кадырова.

В Тюмени задержан мужчина, который шел по городу с плакатом, содержащим критическую оценку и обвинения в адрес Рамзана Кадырова, сообщил источник в силовых структурах. "Мужчина задержан. В настоящее время выясняются мотивы его поступка", - приводит сегодня его слова Ura.ru.

По данным источника, задержанному мужчине 31 год, он житель Тюмени, ранее в протестных акциях замечен не был, пишет издание.

Очевидцы сообщили, что мужчина шел по центру города в сторону Центральной площади, информирует тюменское издание 72.ru. По данным источника издания, мужчину задержали сотрудники полиции. В УМВД от официальных комментариев отказались, говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.