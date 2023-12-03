Канатная дорога "Крылья Татева" признана лучшей в мире

03 декабря 2023, 03:47

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Армянская канатная дорога "Крылья Татева", построенная на средства бизнесмена, бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который задержан азербайджанскими властями, стала обладателем международной премии в сфере туризма World Travel Awards.

"Кавказский узел" писал, что канатная дорога "Крылья Татева" внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная пассажирская канатная дорога в мире. Ее открытие состоялось в октябре 2010 года.

30-я церемония награждения победителей World Travel Awards состоялась 1 декабря в Дубае. На получении премии в номинации "лучшая канатная дорога мира" помимо "Крыльев Татева" также претендовали проекты из Боливии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Новой Зеландии, США и ЮАР. Награду на церемонии получил Давид Варданян - сын основателя проекта Рубена Варданяна, пишут 2 декабря "Новости-Армения".

На церемонии Давид Варданян напомнил, что его отец задержан азербайджанскими военными и находится в заключении в Баку по политическим мотивам. "Я надеюсь, что очередную награду он вскоре сможет получить сам", - добавил он.

За 13 лет эксплуатации канатной дорогой воспользовалось более миллиона человек. По данным властей, благодаря ей туристический поток в Сюникскую область вырос с 2010 года в 17 раз. В 2021 году дорога уже удостаивалась премии World Travel Awards как лучшая в мире.

Длина канатной дороги - 5752 метра. Проект реализуется в рамках программы "Возрождения Татева" Рубена Варданяна и его супруги Вероники Зонабенд, которая направлена на восстановление Татевского монастыря и развитие местной общины. Построила дорогу австрийско-швейцарская компания Doppelmayr/Garaventa, информирует llagir.am.

Бизнесмен Рубен Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства, в ноябре того же года он был назначен госминистром Нагорного Карабаха, однако уже в феврале текущего года был отправлен в отставке. В сентябре Варданян был задержан азербайджанскими силовиками при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Армения обратилась в ЕСПЧ с просьбой обязать Азербайджан предоставить информацию и местоположении и состоянии Варданяна, говорится в биографии Рубена Варданяна на "Кавказском узле".

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