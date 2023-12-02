Суд в Пятигорске оставил в силе приговор осужденному за участие в "Правом секторе"*

02 декабря 2023, 16:20

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Кассационная инстанция в Пятигорске не удовлетворила жалобу гражданина Украины Николая Нефортунова, который просил смягчить приговор по делу об участии в экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", в мае стало известно, что суд на Ставрополье приговорил гражданина Украины Николая Нефортунова к восьми годам колонии, признав его участником экстремистской организации "Правый сектор"*. Ставропольский краевой суд, рассмотрев апелляцию, оставил в силе приговор.

По версии ФСБ, Нефортунов, отбывая срок в одной из колоний Ставрополья, добровольно присоединился к "Правому сектору". Следователи пришли к выводу, что он собирался совершать от имени организации новые преступления.

Николай Нефортунов в кассационной жалобе, поданной в Пятый кассационный суд в Пятигорске, заявил о незаконности приговора, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"**.

В частности, Нефортунов указал на несостоятельность обвинения, поскольку следствие и суд так и не установили, как именно он содействовал деятельности "Правого сектора" и какие поручения мог выполнять, отбывая наказание в колонии.

Он также сослался на добровольное прекращение переписки с представителем националистической организации и явку с повинной, что должно было стать основанием для освобождения от уголовной ответственности. Однако следствие не приобщило к материалам дела его признание, выдав раскрытие преступление за результат своей работы, пишет издание.

Карточка дела Николая Нефортунова обновлена на сайте кассационного суда 1 декабря, в ней опубликован текст кассационного определения, вынесенного 13 ноября.

"В кассационной жалобе осужденный Нефортунов Н.А., выражая несогласие с состоявшимися судебными решениями, считает их незаконными и необоснованными, подлежащими изменению со смягчением наказания. Осужденный анализирует нормы уголовного закона, касающиеся обстоятельств дачи явки с повинной и учета таковой как смягчающего наказание обстоятельства. Считает, что в его отношении данное обстоятельство должно быть признано смягчающим наказание, так как его наличие подтверждено материалами дела", - говорится в тексте документа.

Однако суд указал, что материалы дела не содержат сведений ни о добровольном прекращении подсудимым участия в деятельности экстремистской организации, ни о явке с повинной. "Нет оснований к признанию смягчающим обстоятельством явки с повинной, так как таковая в материалах уголовного дела отсутствует", - говорится в кассационном определении.

Изучив материалы дела и доводы сторон, суд отказался удовлетворить жалобу осужденного, отмечается в документе.

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* организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

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